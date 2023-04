Le congédiement d’un entraîneur est somme toute une nouvelle banale dans le monde du sport. Ce qui rend cette annonce intrigante est bien le moment où elle a été faite.

L’équipe féminine doit se rendre aux Championnats du monde, à Dubaï, au début du mois de juin. Il y a donc moins de 75 jours pour se préparer. Il ne reste plus que deux camps d’entraînement et un stage en Angleterre avant de se rendre aux Émirats arabes unis.

Un autre élément intéressant est que le nom de Ducharme n’est pas mentionné dans le communiqué officiel, bien qu'il soit l'entraîneur-chef depuis 2017 et qu’il ait gagné une médaille d’or aux Jeux parapanaméricains, à Lima, en 2019. Il a aussi mené l’équipe canadienne à une 5e place aux Jeux paralympiques de Tokyo.

L'entraîneur de l'équipe de basketball en fauteuil roulant Marc-Antoine Ducharme lors des Jeux paralympiques de Tokyo Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Ducharme n’a pas voulu commenter la décision de Basketball en fauteuil roulant Canada.

Dans un échange de courriels avec Radio-Canada, la fédération nationale l'a remercié pour son travail avec l’équipe canadienne, mais affirme qu'après un examen approfondi, il était nécessaire d’effectuer un changement pour le bien de l’équipe .

C’est une période importante pour les joueuses canadiennes. En plus des Championnats du monde, elles participeront aux Jeux parapanaméricains, à Santiago, en novembre. Si le Canada obtient la médaille d’or au Chili, il confirmera sa qualification pour les Jeux de Paris, sinon il passera par un tournoi de la dernière chance durant les premiers mois de 2024.

Ducharme baigne dans le monde du basketball en fauteuil roulant depuis son tout jeune âge. Ses deux parents ont joué au niveau canadien pendant plusieurs années, et il a lui-même joué pendant plus de 25 ans, puisque les personnes sans handicap peuvent pratiquer le sport au Canada.

Il a aussi été entraîneur à tous les niveaux au Québec et toutes les joueuses de la province du programme national le connaissent depuis leur tout premier coup de roue. Ducharme semblait être aimé de tout le monde.

Peu de détails ont été donnés pour justifier son renvoi, en espérant que plus de réponses seront fournies dans les prochains jours.

Lors de son dernier tournoi préparatoire en février dernier au Japon, le Canada s’est incliné 55-20 devant les Pays-Bas, l’une des équipes à battre sur la planète. Est-ce que cette performance a été la goutte qui a fait déborder le vase? C'est difficile à dire. Y a-t-il d’autres raisons?

De toute façon, Abbott-Peter était la personne toute désignée pour prendre la place de Ducharme. Ce n’était pas une question de si, mais bien de quand.

Marni Abbott-Peter aux Jeux paralympiques de Vancouver en 2010 Photo : Getty Images / Kevin C. Cox

Elle a gagné partout où elle est passée et était déjà un pilier de l’équipe nationale lorsqu’elle accumulait les médailles d’or sur la scène internationale. Comme joueuse, Abbott-Peter imposait le respect sur le terrain.

En plus de son rôle comme entraîneuse adjointe dans les divers programmes nationaux, elle a fait partie du groupe d’entraîneurs de la Colombie-Britannique à plusieurs compétitions. Elle a d’ailleurs permis à la province de remporter une médaille d’or surprise aux derniers Jeux du Canada, à l'Île-du-Prince-Édouard, il y a un mois.

Marni est une entraîneuse expérimentée avec une capacité éprouvée à diriger. Nous sommes convaincus que l’expérience de Marni en tant qu’entraîneuse et athlète permettra à nos athlètes de l’équipe nationale féminine senior de maximiser leurs forces et d’obtenir des résultats sur la scène internationale , affirme le directeur de la haute performance, Jeff Dunbrack, dans le communiqué de Basketball en fauteuil roulant Canada.

Marni Abbott-Peter Photo : Gracieuseté : Basketball en fauteuil roulant Canada

La dernière médaille remportée par le Canada aux Jeux paralympiques remonte à 2004. L’équipe avait alors décroché le bronze à Athènes.

Dix ans plus tard, le Canada a reçu l’or aux Championnats du monde à Toronto.

La pression de gagner est de plus en plus omniprésente dans le monde paralympique.

Plusieurs centaines de milliers de dollars sont rattachés à une place sur la plus haute marche du podium, et la marge d’erreur est de plus en plus mince.

En espérant que cet électrochoc en avril donnera les résultats escomptés en juin et en novembre prochains, sans oublier la possible médaille d’or à Paris dans un peu plus de 500 jours.