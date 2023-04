Une pluie de médailles pourrait tomber sur Summer McIntosh aux Jeux de Paris

« Dans un monde idéal, si tout se poursuit ainsi, on peut croire à peut-être six, sept, qui sait, huit médailles olympiques à Paris pour Summer Mcintosh. »

Rappelons les faits : en cinq épreuves, Summer McIntosh a établi cinq records juniors mondiaux, cinq records canadiens et deux records du monde séniors (400 m libre et 400 m quatre nages individuel). L’adolescente est ainsi devenue la première nageuse de l’histoire à détenir ces deux marques séniores en même temps.

Les records mondiaux ne sont pas si surprenants, affirme Benoît Huot, quand on pense à ses exploits des deux dernières années.

À 15 ans, McIntosh décrochait le titre mondial du 400 m quatre nages et la 2e place du 400 m libre. À 14 ans aux Jeux de Tokyo, elle terminait 4e du 400 m libre.

Ce qui est exceptionnel, dit-il, c’est d’établir cinq marques personnelles en l’espace de six jours, et ce, dans des épreuves de demi-fond. Rien à voir avec le sprint.

Et ces records ont été battus sans que Summer McIntosh ait été propulsée par ses rivales. Elle était à ce point dominante, qu'on aurait dit une course contre-la-montre pour elle.

On abaisse rarement des marques mondiales en natation, explique Benoît Huot, lorsqu'on est en contre-la-montre dans une épreuve de demi-fond.

« C'est ça qui est impressionnant, car lorsqu'elle arrivera dans les grands rendez-vous, que ce soit aux Championnats du monde ou aux Jeux olympiques, elle aura un niveau plus relevé. Et on sait qu'elle est capable de faire face à la pression. »