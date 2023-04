L’ancien aérodynamicien en chef de l'écurie autrichienne est devenu en avril 2022 le nouveau directeur technique d’Aston Martin, après une pause obligatoire de six mois, et il a dirigé l’équipe canado-britannique vers les solutions aérodynamiques qui ont fait le succès de l’équipe Red Bull ces dernières années.

Nous sommes tout à fait satisfaits de nos progrès, a dit Dan Fallows à la presse spécialisée au début de la saison, après les essais présaison à Bahreïn. Nous visions de faire un grand pas en avant, et c'est ce que nous avons fait. J’ai eu la chance de travailler pour une équipe de haut niveau ces dernières années et de comprendre ce qui fait son succès sur le plan opérationnel.

Le directeur de l'équipe Aston Martin Mike Krack (de dos) et Dan Fallows à la fin du Grand Prix de Bahreïn Photo : TSN / Formula One

Il y a dans l’AMR23 pas mal de Red Bull, malgré le partenariat technique avec Mercedes-Benz qui fournit non seulement le groupe propulseur, mais toute la partie arrière de la voiture, soit la boîte de vitesses et les éléments de suspension dans le cadre de la réglementation sur le partage technique entre motoristes et équipes clientes.

Les performances de l’AMR23 et le succès d’Aston Martin depuis le début de la saison ont déjà des effets inattendus.

Selon les médias autrichiens, l’entreprise Mercedes-Benz, qui a acquis 20 % du capital d’Aston Martin en octobre 2022, aurait donné un ultimatum à Toto Wolff après le Grand Prix de Bahreïn : que l’équipe F1 de la marque allemande retrouve son niveau de performance des années 2014 à 2020 d’ici le Grand Prix d’Azerbaïdjan sinon la priorité du développement du moteur ira à Aston Martin.

Toto Wolff et Lawrence Stroll à Melbourne Photo : TSN / Formula One

L’information non confirmée est à prendre avec les précautions d’usage, mais pour Lawrence Stroll, ce serait une récompense pour ses investissements des deux dernières années et une réponse au questionnement de l’équipe sur l’éventualité de produire plus de composantes maison dans le cadre de la réglementation technique de 2026 (avec une toute nouvelle génération de moteurs).

Lawrence Stroll ne cache pas ses ambitions, et nous réfléchissons à la prochaine décision à prendre qui permettrait à l’équipe d’être encore plus compétitive , a précisé Dan Fallows, prudent.

Avoir réussi à voler Fernando Alonso à Alpine-Renault est un coup de maître, je l’ai déjà écrit. À le voir en piste dans l’Alpine-Renault en 2022, ses explications parfois musclées avec Esteban Ocon, on savait qu’il apporterait une nouvelle énergie à Aston Martin.

Le passage de Sebastian Vettel n’a pas donné les étincelles espérées en raison des performances modestes des monoplaces AMR21 et AMR22, et des préoccupations de l’Allemand qui ne cadraient pas vraiment avec les ambitions de Lawrence Stroll.

Alonso a apporté toute sa fougue ibérique. Il ne fait pas ses 41 ans dans les efforts qu’il déploie à chaque course, et l’équipe lui rend bien. Il a insufflé une énorme dose d’adrénaline dans le garage de l'équipe.

Fernando Alonso sur le podium à Bahreïn Photo : Zak Mauger / Aston Martin

Et cette adrénaline a fait le plus grand bien à Lance Stroll.

Le Canadien en est à sa septième saison en F1. Et comme tout le monde sait pourquoi il conserve son volant saison après saison, il fallait quelque chose pour qu’il passe à la vitesse supérieure.

De par son caractère, Lance Stroll n’est pas le pilote le plus expressif (il est homme de peu de mots dans ses entrevues) au point qu’on lui reproche son manque d’envergure en piste et hors-piste dans ses comptes-rendus à la presse spécialisée.

Plusieurs ont été agréablement surpris par sa volonté à vouloir revenir en piste à Bahreïn, malgré des blessures sérieuses résultant d’une chute à vélo à l'entraînement plus violente que l’équipe l’avait laissé entendre au début.

Il savait qu’il ne devait pas laisser sa monoplace au pilote de réserve, le champion en titre de F2, le Brésilien Felipe Drugovich.

Alors, malgré les douleurs aux poignets et au pied, Stroll a traversé le premier week-end de la saison en serrant les dents.

Il a été récompensé par une performance très encourageante. L’ancien pilote de F1 Martin Brundle, aujourd’hui analyste, ne pensait pas que le Québécois irait au bout des 57 tours du Grand Prix de Bahreïn, ou du moins qu’il faiblirait à la fin. Mais non, Stroll n’a jamais ralenti et a terminé la course en 6e position, entre les deux pilotes de Mercedes-Benz.

Lance Stroll se glisse dans l'habitacle de l'AMR23. Photo : Aston Martin / Zak Mauger

Bien sûr, le lendemain, il a admis avoir souffert de ses efforts du week-end. Mais son courage a marqué les esprits. Y aurait-il chez lui une détermination cachée? Dans ses entrevues à la presse, il n’a jamais voulu s’étendre sur ses blessures et surtout n’a pas voulu les utiliser comme prétexte.

Après ce premier week-end réussi, la question était de savoir si, une fois guéri, il pourrait se montrer à la hauteur de son nouveau coéquipier. Fernando Alonso a des ambitions, et aider le fils du patron n’en fait pas partie.

D’accord, en entrevue, l’Espagnol joue le jeu. On a douté de sa sincérité quand il a dit de Lance qu’ il était un pilote capable de devenir champion du monde (Lance is world champion material). Mais en piste, c'est chacun pour soi.

Après la belle surprise à Bahreïn, Aston Martin devait confirmer en Arabie saoudite sur un circuit très piégeux, où la moindre erreur se paie comptant. Alonso est encore monté sur le podium, alors que Stroll a été contraint à l’abandon, trahi par sa monoplace, mais après un très beau dépassement (par l'extérieur dans une grande courbe rapide) sur la Ferrari de Carlos Sainz fils.

Fernando Alonso roule dans l'herbe du circuit Albert Park de Melbourne en Australie. Photo : Getty Images / Peter Fox

En Australie, rebelote. Alonso remonte sur le podium. On a bien senti dans ses commentaires durant le week-end qu’il n’était plus surpris des bonnes performances de l’AMR23, avec le meilleur temps de la deuxième séance d’essais libres au passage. Il a été déçu de céder des places aux pilotes de Mercedes-Benz en qualifications, ne partant que de la quatrième place sur la grille.

Au terme d’un grand prix compliqué à suivre, émaillé de nombreux incidents et de trois drapeaux rouges, l'ancien champion du monde est de nouveau monté sur la troisième marche podium. Y a-t-il plus belle démonstration de force que de montrer pareille constance? La presse spécialisée lui a d'ailleurs donné une note de 9 sur 10. Seul Max Verstappen a eu droit à mieux avec 9,5.

Bon, il est vrai qu'Alonso peut remercier Alpine-Renault pour ce troisième podium en trois courses.

Sans l’erreur de Pierre Gasly qui s’est rabattu trop vite sur son coéquipier Esteban Ocon, sans le double abandon des pilotes de l'équipe française à la relance du 57e tour, l’Espagnol n’aurait pas été invité sur le podium de Melbourne. La FIA a utilisé deux articles du règlement pour déterminer le classement final et a, par ricochet, rendu un fier service à Aston Martin.

Si Alonso ne pouvait pas prévoir le choc avec la Ferrari de Carlos Sainz fils, Stroll, lui, s’est sorti tout seul, surpris par ses pneus trop froids. Une grosse erreur qu’il a admise volontiers après la course.

J’ai jeté un podium à la poubelle, a admis Stroll. Et je suis chanceux d’avoir récupéré ma 4e place.

Le Québécois n’était pas fier de lui et n’a pas cherché à se défiler après la course.

Lance Stroll fait un tout droit au virage no 3 à la relance du 57e tour du Grand Prix d'Australie. Photo : TSN / Formula One

Le pilote de Mont-Tremblant était visiblement très mal à l’aise d’avoir commis une si grosse bourde, si près du but. Une bourde qui rappelait les errances qui lui ont fait tant mal depuis ses débuts en F1.

Il n’a jamais mis l’accent sur les gros points apportés à l’équipe qui lui permettent d'occuper le 2e rang du classement des constructeurs derrière Red Bull, et devant Mercedes-Benz, par 10 points.

Stroll s’est montré humble lorsque l’équipe célébrait un autre podium et un excellent résultat d’ensemble. Un signe clair de lucidité et de maturité.

La presse spécialisée lui a donné une note de 8 sur 10 pour le week-end.

Plusieurs pensaient que cette saison Stroll allait se faire atomiser par Alonso. Jusqu'à maintenant, ce n'est absolument pas le cas , écrit l'Auto Journal F1i.

Le prochain défi d'Aston Martin

Aston Martin s’en sort bien. Alonso est 3e au classement des pilotes, tandis que Stroll est 6e, mais à égalité de points avec Carlo Sainz fils (5e), à 18 points de Lewis Hamilton.

La 2e position de Hamilton en Australie a dû rassurer Mercedes-Benz sur le travail abattu en coulisse à l’usine de Brackley. Ce qui permettra sans doute à l’équipe-usine que dirige Toto Wolff de garder la priorité du développement du moteur.

Fernando Alonso (3e) arrose Lewis Hamilton (2e) sur le podium à Melbourne. Photo : Getty Images / Quinn Rooney

Avec l’annulation du Grand Prix de Chine, la F1 fait une pause salutaire et inespérée jusqu'aux derniers jours d'avril pour se remettre des émotions de Melbourne et permettre aux équipes de travailler à fond sur le développement des monoplaces d'ici au Grand Prix d'Azerbaïdjan (du 28 au 30).

C’est le prochain défi d’Aston Martin, comme l’a mentionné très justement Fernando Alonso à Melbourne.

L'AMR23 s'est très bien comportée sur trois circuits très différents, dans des conditions météo et de piste variées : en nocturne, en diurne par grosse chaleur, par temps frais, et même sous la pluie. Sera-t-elle aussi performante sur le circuit urbain de Bakou au bord de la mer Caspienne ?

L'équipe a déjà précisé qu'elle prévoyait apporter de nouvelles composantes à Bakou, à Imola, à Montréal et à Silverstone. Aston Martin préfère y aller graduellement, ce qui lui a réussi en 2022 pour faire progresser l'AMR22, nettement plus intéressante à piloter en fin de saison.

Prudent, bien guidé par sa vaste expérience, l'Espagnol n’a voulu faire aucune promesse.

Il s’est contenté d'espérer en rappelant le gros travail fait par l’équipe canado-britannique jusqu’à présent. Il a en quelque sorte envoyé la balle à Dan Fallows qui devra se montrer, en avril, aussi inspiré à l’usine de Silverstone que lui en piste.