Saison terminée pour Belzile, Monahan et Slafkovsky

L'infirmerie du Canadien continue d'accueillir de plus en plus de blessés. Cette fois, c'est Alex Belzile qui y fait son entrée en raison d'une fracture à une jambe. L'attaquant de 31 ans ratera le reste de la saison, tout comme Sean Monahan et Juraj Slafkovsky, a confirmé le Tricolore lundi matin.