Liberty Media, une entreprise américaine, a fait l’acquisition du cirque de la F1 en 2017. Plus le temps passe, plus ce championnat s’américanise. Et ce n’est pas toujours pour le mieux.

Depuis que Liberty Media a pris les commandes de l’univers de la F1, les écuries ont ouvert leurs portes aux caméras de Netflix, ce qui a fait bondir la popularité du championnat à la grandeur de la planète.

Le calendrier compte un plus grand nombre d’épreuves, et plusieurs d'entre elles sont disputées aux États-Unis. Un plafond salarial a été instauré afin de mieux équilibrer les forces des écuries. Les monoplaces ont été redessinées afin de les rendre plus attrayantes, et on a profité de ce changement de style pour réinstaurer les effets de sol, ce qui favorise les dépassements et rehausse la qualité du spectacle. Sans oublier le fait que plus de grands prix sont désormais courus sur des circuits urbains.

Bref, Liberty Media a sorti le monde de la F1 de sa zone de confort et de son conservatisme. Cette redynamisation du Championnat du monde vaut à l’entreprise un immense succès commercial. Il y a cinq ans, les actions de Formula One Group valaient 28,39 $ et elles se vendent désormais autour de 67,50 $. Bref, les affaires vont très bien.

Certains changements survenus au cours des dernières années ont fait grincer des dents les acteurs de la F1 et les amateurs les plus puristes. Mais jusqu’à présent, tout le monde semble bien s’en accommoder.

Par contre, si ce qui s’est produit en fin de semaine au Grand Prix d’Australie correspondait à une nouvelle orientation de la F1, ça risque éventuellement de brasser dans les paddocks.

***

Les amateurs de F1 ont longtemps soutenu que la série américaine NASCAR est à la course automobile ce que la lutte de la WWE est aux sports de combat. En fait, pour certaines personnes évoluant dans le monde de la F1, la NASCAR n’est pas vraiment de la course automobile, mais plutôt un spectacle un brin manipulé par ses organisateurs.

En NASCAR, si la domination d’un ou de quelques pilotes rend une épreuve inintéressante, une croyance largement répandue veut que les organisateurs parviennent à trouver le moindre prétexte, comme la présence d’un débris insignifiant au bord de la piste, pour agiter les drapeaux jaunes et forcer les voitures à se regrouper derrière la voiture de sécurité. Et quand tout le monde a rattrapé les meneurs, on relance l’épreuve, ce qui a pour effet de recréer artificiellement des luttes pour la victoire et/ou les points de classement.

Au fil des ans, plusieurs pilotes ont publiquement reconnu ou déploré que les dirigeants de la NASCAR manipulaient volontairement les courses afin de les rendre plus intéressantes. À l’aube de la saison 2007, le double champion Tony Stewart avait même déclaré qu’il n’avait pas vu une seule course juste au cours de toute la saison précédente!

Or, c’est pas mal ce qui s’est produit dimanche à Melbourne. Les commissaires de la FIA ont pris des décisions qui étaient certainement bonnes pour rehausser le spectacle, mais qui ont faussé le déroulement de la course.

Si bien qu’après le Grand Prix, certains pilotes de F1 tenaient le même langage que celui déjà entendu en NASCAR.

***

Durant le neuvième tour, Alex Albon a perdu le contrôle de sa monoplace dans un virage et il a traversé un bac à gravillons avant d’aller s’écraser sur un mur. Il y avait du gravier sur la piste, mais plusieurs pilotes sont passés sur les lieux de l’accident et la piste se nettoyait d’elle-même.

C’était un incident de course comme on en voit fréquemment en F1. Les drapeaux jaunes ont donc été déployés. La voiture de sécurité est entrée en piste et, pendant qu’un tracteur déplaçait la monoplace d’Albon, le meneur de l’épreuve, George Russell, est rapidement rentré aux puits pour changer de type de gommes.

Cette manœuvre s’annonçait fort payante pour Russell. Son coéquipier dans Mercedes, Lewis Hamilton, occupait le 2e rang quand l’accident d’Albon est survenu. Sir Lewis est tombé premier lorsque Russell est rentré aux puits, mais il savait que Russell allait finir par être avantagé par ce changement hâtif de pneus. Il s’en est d’ailleurs plaint auprès de son équipe.

Le Britannique n’a toutefois pas protesté longtemps parce que, à la surprise générale, les drapeaux rouges ont été déployés. Toutes les monoplaces ont dû rentrer aux puits et un nouveau départ a été donné.

Il était certainement spectaculaire de voir Hamilton prendre ce nouveau départ sur la première ligne aux côtés de Max Verstappen. Mais Gros-Jean comme devant, Russell s’est retrouvé coincé en 7e place parce que tous les autres pilotes bénéficiaient d’un arrêt aux puits providentiel et non pénalisant.

Russell, évidemment, n’en revenait pas de cette décision qu’il a qualifiée de tout à fait inutile. Un ennui de moteur l’a toutefois contraint à l’abandon au 18e tour, et il a pu se consoler en se disant que les commissaires ne lui avaient finalement pas volé de points.

***

Incroyablement, les drapeaux rouges ont été déployés deux autres fois en fin de course.

Les monoplaces de Max Verstappen (Red Bull), de Lewis Hamilton (Mercedes) et de Fernando Alonso (Aston Martin) Photo : Getty Images / Robert Cianflone

Durant son 53e tour (sur 58), Kevin Magnussen (Haas) a percuté un mur et a perdu une roue arrière. Cette collision a généré plusieurs débris. Au lieu de laisser les monoplaces en piste derrière la voiture de sécurité, les commissaires ont une fois de plus choisi de déployer les drapeaux rouges.

Max Verstappen, qui jouissait d’une avance insurmontable sur Hamilton au moment de cet incident, a donc été contraint de prendre le départ sur la première ligne une autre fois aux côtés du septuple champion du monde.

Pour Hamilton, c’était une bénédiction. Il n’avait qu’à battre Verstappen dans le premier ou le troisième virage pour avoir une sérieuse chance de décrocher une victoire qu’il ne méritait absolument pas.

La décision des commissaires a aussi suscité cette fébrilité malsaine parmi les autres pilotes du plateau. Quand des pilotes prennent le départ d’une course de 58 tours, la longueur de l’épreuve les incite à une certaine patience. Quand les feux rouges s’éteignent, ils tentent de se positionner le mieux possible et de limiter les risques. Ils se disent qu’ils auront l’occasion de se battre durant l’épreuve.

Par contre, quand des pilotes de F1 prennent le départ d’une course de deux tours, ça devient inévitablement une sorte de festival de kamikazes. Ceux qui ne risquent rien n’ont aucune chance de remonter le courant par la suite.

***

Comme c’était écrit dans le ciel, le troisième départ de la journée a donné lieu à plusieurs incidents. Carlos Sainz a heurté Fernando Alonso (qui était troisième), ce qui a fait glisser l’Espagnol vers l’arrière du peloton. Et les deux pilotes d’Alpine, Pierre Gasly et Esteban Ocon, sont entrés en collision et ont vu leur course et leurs précieux points de classement partir en fumée.

Après un autre drapeau rouge et un autre arrêt, les pilotes ont finalement terminé l’épreuve à la queue leu leu derrière la voiture de sécurité, dans le même ordre qui prévalait avant l’accident de Magnussen. Fernando Alonso a donc pu monter sur la troisième marche du podium avec Verstappen et Hamilton.

Lando Norris (McLaren) a pour sa part conclu au 6e rang à la suite de toutes ces manipulations. Malgré cela, il n’a guère semblé impressionné par les décisions des commissaires.

On dirait que tous ces drapeaux rouges ont été déployés pour créer un spectacle , a-t-il lancé.

Je termine au 6e rang, mais j’ai le sentiment que j’aurais pu être sorti de cette course soudainement, et sans raison, parce que quelqu’un essayait (artificiellement) de créer un spectacle.

Ce qu’on a vu à Melbourne était inhabituel et étrange.

Souhaitons qu’il ne s’agisse pas du début d’une nouvelle orientation parce que la F1 n’a vraiment pas besoin de cela.