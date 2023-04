Summer McIntosh termine les essais nationaux avec d’autres records

Les essais nationaux de natation cette semaine ont été les plus palpitants des dernières années grâce à la jeune sensation Summer McIntosh.

La nageuse de 16 ans a d’ailleurs conclu la compétition dimanche en battant un record du monde junior et le record canadien au 200 m libre.

McIntosh a touché le mur de la piscine du Toronto Pan Am Sports Centre en 1 min 53 s 91/100 pour abaisser sa propre marque établie le mois dernier.

Je suis tellement fatiguée en ce moment. Mais ça a été tellement plaisant de compétitionner dans ma piscine à la maison avec tous les Canadiens dans les gradins. Et, honnêtement, la seule raison pour laquelle je réussis à faire tout ça, c’est parce que je suis bien entourée par mes coéquipiers, mes amis, ma famille et mes entraîneurs , a-t-elle dit.

C’était très dur, a aussi déclaré l'Ontarienne. J’ai tout laissé dans la piscine. Somme toute, je suis heureuse de ma course. Il y a toujours des choses à améliorer, mais de terminer la semaine de cette façon, je suis heureuse.

Lors des cinq épreuves auxquelles McIntosh a participé, elle a battu cinq records du monde juniors, cinq records canadiens et deux records du monde seniors.

La jeune nageuse compte utiliser le bagage acquis au cours de la dernière semaine pour améliorer ses performances, mais aussi pour gérer l'attention médiatique qu'elle reçoit.

J’apprends à récupérer entre les épreuves lors de ces grandes compétitions. Ce n’est pas juste de récupérer physiquement, mais mentalement aussi.

Summer McIntosh a commencé les essais nationaux en abaissant le record du monde au 400 m libre, détenu par Ariarne Titmus.

Dimanche, l’Australienne a d’ailleurs reconnu que de perdre sa marque mondiale l’avait piquée et lui donne une motivation supplémentaire en vue des Jeux de Paris en 2024.

McIntosh est la première nageuse à détenir à la fois les records du monde du 400 m libre et du 400 m quatre nages en même temps.

L’athlète de 16 ans va passer les prochains mois à se préparer pour les Championnats du monde qui auront lieu en juillet prochain, à Fukuoka, au Japon.

Je vais continuer de m’entraîner fort, a déclaré avec humilité McIntosh. Je vais apprendre des essais de cette semaine, me vider la tête et me préparer pour les mondiaux.

Avec les informations de Devin Heroux de CBC Sports.