Le Canadien Corey Conners gagne le tournoi de Valero pour une deuxième fois

Parfois, surtout pendant la pandémie de COVID-19, il les portait dans sa maison en Floride.

Le Canadien aura maintenant quelques options à porter après avoir gagné le tournoi pour une deuxième fois en cinq ans, dimanche, pour sont deuxième titre à la PGA.

J'ai eu une paire brune pour avoir gagné la deuxième fois. Alors, au moins, je n'ai pas deux paires noires, a dit Conners en riant. Peut-être que je vais diversifier en portant la paire brune.

Il a remis une carte de 68 (-4) pour devancer Sam Stevens (66) par un coup.

Conners a terminé le tournoi avec un pointage cumulatif de -15 sur le parcours du TPC San Antonio. Le Canadien a obtenu son billet pour le Tournoi des maîtres, où il a pris la 6e position l'an dernier pour un deuxième top 10 de suite à l'Augusta National.

Il a mentionné que ses deux victoires à San Antonio se sont déroulées très différemment à ses yeux.

Aujourd'hui, j'étais assurément plus en contrôle. J'ai le sentiment d'avoir commis quelques erreurs en 2019, a-t-il noté. J'avais également réussi plusieurs bons coups lors de cette ronde en montagnes russes en 2019. J'étais un peu plus constant aujourd'hui. Une partie de mon plan était de l'être le plus possible. Être en jeu et me donner des occasions.

Conners a rejoint Mackenzie Hughes et Adam Svensson en tant que seuls Canadiens à avoir triomphé à un tournoi du circuit cette saison.

Il est attendu qu'il grimpe au 18e rang du classement de la Coupe FedEx lorsqu'il sera mis à jour lundi.

Conners, Hughes et Svensson seront au Tournoi des maîtres en compagnie de leur compatriote Mike Weir. Il s'agira de la première fois de l'histoire que quatre Canadiens participeront à ce prestigieux événement.

C'est très excitant, a affirmé Conners, qui a représenté le Canada aux Jeux olympiques de Tokyo en compagnie de Hughes. Je suis emballé de participer à cette ronde d'entraînement avec Mack et les autres gars, mardi.

Accusant un retard d'un coup derrière Patrick Rodgers quand la ronde s'est amorcée, Conners s'est procuré une avance de trois coups après avoir réalisé un oiselet au 15e trou.

Stevens a inscrit un aigle au 17e fanion, mais il a raté un coup roulé d'une distance de neuf pieds pour un oiselet au 18e trou, ce qui aurait créé l'égalité. Conners a ensuite réussi une normale au dernier trou.

Sam Ryder (66) et Matt Kuchar (68) ont partagé le 3e rang à -13.

Rodgers a glissé au 5e échelon après une ronde ultime de 73, pour un pointage cumulatif de -11. Il a raté une occasion d'obtenir la première victoire de sa carrière dans la PGA et une place au Tournoi des maîtres.

Le meilleur résultat de Conners depuis sa victoire en 2019 avait été une 3e position à l'Invitation Arnold Palmer, l'an dernier.

Conners menait au Texas après avoir connu une première ronde de 64. Il avait éprouvé plus de difficultés lors de la deuxième ronde avec une carte de 72.