Le casse-tête des escrimeurs russes

Il doit y avoir une limite à ces absurdités , dénonce auprès de l'AFP le président de la Fédération russe d'escrime, Ilgar Mamedov. Nous ne pouvons pas vivre tout le temps dans l'expectative .

Les athlètes russes ont été interdits de toutes compétitions internationales dans la foulée du lancement de l'offensive militaire en Ukraine l'an passé.

Les sportifs doivent comprendre où nous sommes à ce jour, si on participe ou pas aux compétitions pour se qualifier pour les Jeux olympiques 2024 à Paris.

Or, le oui ou le non sans équivoque de la part de la Fédération internationale d'escrime (FIE) n'est toujours pas là, selon Ilgar Mamedov.

Et, dans cet entre-deux, il a annoncé dimanche que Moscou n'enverrait pas de fleurettistes en avril à Poznan, en Pologne, où sera donné le coup d'envoi des qualifications pour les JO 2024.

Dans le même temps, la décision de la FIE d'amorcer une réintégration des Russes a provoqué l'ire de Kiev, tandis que plus de 300 escrimeurs du monde entier ont signé une pétition pour dénoncer la position de la Fédération internationale.

Un léger avant-goût des Jeux était pourtant bien palpable au sein de la sélection russe d'escrime lors des compétitions d'épée baptisées Coupe de l'Amitié qui ont réuni ce week-end des épéistes russes, serbes, arméniens ou encore vietnamiens à Kazan, sur les bords de la Volga.

J'irais avec plaisir à ces Jeux , affirme à l'AFP la championne actuelle d'épée de Russie, Aizanat Murtazaeva, 21 ans. Quatrième aux JO de Tokyo en 2021, elle aimerait prendre sa revanche à Paris et revenir avec une médaille .

Anastasiia Rustamova, qui a remporté à 16 ans le championnat d'Europe juniors en février 2022, est enthousiaste elle aussi. On progresse, on devient plus fort, on va gagner aux Jeux de Paris, lance-t-elle à l'AFP.

La FIE a décidé le 10 mars de réintégrer les sportifs russes et bélarusses, à partir de la mi-avril et sous réserve des recommandations du CIO.

Celui-ci a recommandé le 28 mars un retour de ces athlètes, mais a posé un nombre de conditions, jugés discriminatoires par le Comité olympique russe.

Une fois la décision du CIO rendue publique, la Fédération russe d'escrime s'est tournée vers la FIE pour demander si désormais la réintégration était valide.

Vendredi soir, aucune réponse n'était encore parvenue, a expliqué à l'AFP M. Mamedov.

Le CIO a mis comme conditions pour le retour des athlètes russes de participer sous bannière neutre, à titre individuel , de ne pas soutenir activement le conflit en Ukraine et de ne pas être sous contrat avec l'armée ou les organes de sécurité russes.

Ce dernier critère vise directement les athlètes du CSKA et du Dynamo, à savoir les sportifs russes les plus médaillés dans les disciplines olympiques, y compris l'escrime.

Nos meilleurs sportifs sont issus soit du CSKA, soit du Dynamo , explique à l'AFP M. Mamedov au sujet des deux grands clubs sportifs de Moscou créés en 1923.

C'est le cas notamment de la double championne olympique de sabre, Sofya Velikaya, ou encore des médaillés d'argent en équipe d'épée masculine Pavel Sukhov et Sergey Bida aux JO de Tokyo en 2021.

Si les tireurs russes ne savent pas encore s'ils sont vraiment réintégrés, plusieurs pays européens se succèdent déjà pour annuler leurs étapes de Coupe du monde, pour protester contre cette réintégration.

Vendredi, la France a ainsi décidé d'annuler l'étape de Coupe du monde de Saint-Maur-des-Fossés (région parisienne), prévue en mai et qualificative pour les JO 2024.

Avant elle, la Fédération allemande avait renoncé à l'étape de Coupe du monde de fleuret femmes à Tauberbischofsheim du 5 au 7 mai, qualificative pour les JO 2024, tout comme la Fédération danoise pour une épreuve satellite.

Pour la Fédération danoise, la situation actuelle est du gâchis. Nous prévoyons également qu'il y aura du chaos lors des compétitions internationales, car les escrimeurs refuseront probablement d'affronter des escrimeurs russes et bélarusses , a prévenu son président, Jan Sylvest Jensen.

Le conflit en Ukraine, est-ce le seul conflit qui a actuellement lieu dans le monde? Partout ailleurs, est-ce calme et tranquille? , s'interroge de son côté Ilgar Mamedov.