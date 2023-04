Le CF Montréal en a plein les bras et s’incline 5-0 contre les Whitecaps

Déjà malmené à forces égales, le CF Montréal a été dominé par les Whitecaps de Vancouver dans un revers de 5-0 au BC Place, samedi soir.

Après avoir vécu un conte de fées à son match précédent, alors qu'il avait signé une spectaculaire victoire à domicile contre l'Union de Philadelphie, le Bleu-blanc-noir a plutôt été impliqué dans un cauchemar lorsque Rudy Camacho a été expulsé à la 23e minute.

Les Montréalais ont résisté du mieux qu'ils ont pu pendant une quinzaine de minutes, mais les Whitecaps (1-2-3) ont ouvert les écluses pour inscrire trois buts rapides avant la fin de la première demie.

Brian White, Simon Becher et Julian Gressel ont enfilé l'aiguille en moins de 10 minutes avant de rentrer au vestiaire. Ali Ahmed et Becher, une seconde fois, ont complété la marque en deuxième demie.

L'attaquant des Whitecaps de Vancouver, Simon Becher (29), célèbre le but de son coéquipier Brian White (24) pendant la première mi-temps. Photo : USA Today / Anne-Marie Sorvin

Simplement avec de longs ballons, les Whitecaps créaient des occasions de marquer , a analysé l'entraîneur-chef du CF Montréal, Hernan Losada. Je ne sais pas si ce sont des situations que nous devons éviter, mais nous pouvons mieux défendre. C'est important de rester solide en équipe et d'éviter des fautes inutiles. Il faut commencer à améliorer la défensive parce que c'est le point faible de l'équipe. C'est un travail collectif.

Le ciel était tombé sur la tête du CF Montréal (1-4-0) bien avant que l'équipe locale remplisse son filet. Dès la quatrième minute, le capitaine Samuel Piette s'est blessé à ce qui semblait être l'ischio-jambier gauche lorsqu'il a repris son appui.

« Ce n'est pas un match à oublier. C'est un match pour analyser, pour voir les erreurs et pour s'améliorer. Bien sûr, les conditions n'étaient pas évidentes. Nous avons perdu notre capitaine après quelques minutes et nous avons joué à 10 après une vingtaine de minutes. Mais ce ne sont pas des excuses. » — Une citation de Hernan Losada, entraîneur-chef du CF Montréal

Les choses n'ont ensuite pas pris de temps avant de s'envenimer, et pas uniquement au tableau indicateur.

Le défenseur Aaron Herrera a effectué un retour au jeu pour l'équipe montréalaise, mais il a quitté le match en deuxième demie après avoir été victime d'un inconfort à la suite d'une course avec le ballon sur le flanc droit.

Le seul point positif pour les hommes de Hernan Losada est le record d'équipe que Mathieu Choinière a égalé. Il a rejoint Anthony Jackson-Hamel pour le plus de matchs joués en MLS par un joueur formé à l'Académie (79).

Le CF Montréal reprendra l'action samedi prochain en rendant visite au Revolution de la Nouvelle-Angleterre, au Gillette Stadium.

La débandade

Les Whitecaps ont rapidement exploité la défensive montréalaise et l'arbitre Timothy Ford n'a pas hésité à sortir les cartons.

À la 11e minute, Camacho a commis une faute et il s'est fait montrer un carton jaune. Seulement six minutes plus tard, Ahmed a facilement débordé Joel Waterman et ce dernier n'a eu d'autres choix que d'empoigner le joueur adverse.

Le défenseur du CF Montréal Joel Waterman (16) retient le défenseur des Whitecaps Ali Ahmed (22). Photo : usa today sports / Anne-Marie Sorvin

Le coup franc que Ahmed venait de gagner a été tiré par Gressel, mais sa frappe a fini contre le poteau à la gauche du gardien Jonathan Sirois, permettant aux visiteurs de souffler un peu.

Quelques instants après avoir fait un beau jeu pour bloquer un tir dans la surface de réparation, Camacho a été devancé par Becher et il a dû accrocher le joueur des Whitecaps. Le défenseur du CF Montréal a écopé un deuxième carton jaune et il a été expulsé de la rencontre.

Sirois a résisté devant les tirs d'Ahmed et d'Andres Cubas, mais il n'a rien pu faire sur les trois buts rapides des Whitecaps en première demie.

À la 38e minute, Javain Brown a intercepté le ballon et il l'a centré par-dessus Waterman, vers Becher. L'attaquant a laissé Gabriele Corbo se compromettre et il a passé le ballon à White, qui a fait mouche.

Becher a ouvert son compteur seulement cinq minutes plus tard, lorsqu'il a tendu le pied pour rediriger une passe d'Ahmed. Dans les arrêts de jeu, Sirois a réalisé un bel arrêt aux dépens de White, mais Gressel a sauté sur le retour pour marquer son premier but de la campagne.

Nous leur avons donné ces buts. Je sais que nous étions un joueur en moins, mais je pense que nous pouvons mieux faire. Nous avons appris à la dure , a exprimé le milieu de terrain Victor Wanyama.

Le retour au jeu en deuxième demie a été à l'avantage des Whitecaps, qui n'ont pas levé le pied de l'accélérateur.

À la 48e minute, White a hérité du ballon à l'entrée de la surface de réparation et il l'a passé à Ahmed, qui a touché la cible. Onze minutes plus tard, Becher a fermé les livres en redirigeant une remise de Brown.