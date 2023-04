Summer McIntosh n’en finit plus de battre des records

La nageuse de 16 ans a abaissé une deuxième marque mondiale samedi soir lors des essais nationaux, cette fois au 400 m quatre nages. McIntosh a parcouru la distance en 4 min 25 s 87/100, battant le record détenu depuis sept ans par la Hongroise Katinka Hosszú (4:26,36).

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

C’est vraiment extraordinaire et je suis heureuse d’avoir établi un autre record du monde, a déclaré la nageuse à CBC Sports. Pour le moment, je ne pense qu’à mes jambes. Le 400 m quatre nages est une des épreuves les plus difficiles.

J’ai juste essayé de faire de mon mieux et peu importe le résultat, j’en suis heureuse.

Mardi, la nageuse avait battu le record d’Ariane Titmus au 400 m libre.

C’est sans compter les autres records nationaux et juniors qu’elle a battus cette semaine.

C'est la première fois de l'histoire qu'une même personne, homme ou femme, détient en même temps les records du monde au 400 m libre et au 400 m quatre nages.

McIntosh a encore une fois pu réaliser son exploit devant sa famille et une foule en délire venue l’acclamer au Toronto Pan Am Sports Centre.

Il s’agissait d’ailleurs d'une des foules les plus imposantes depuis le début des essais cette semaine. McIntosh affirme que les encouragements l’ont aidée à établir son nouveau record du monde.

J’entendais vraiment la foule lors de la brasse, a dit l'athlète de 16 ans. Je me disais : "go, go, go." Je ne pensais à rien d’autre que de poser ma main sur le mur le plus rapidement possible.

Elle a toutefois admis qu'elle composait avec la douleur après la course.

Je suis tellement engourdie, la douleur est si intense que j’ai du mal à la mesurer. Je voulais juste terminer la course. J’ai tout laissé dans la piscine, a conclu McIntosh.

Pas facile à digérer, reconnaît Titmus

Les performances exceptionnelles de la jeune nageuse font le tour du monde et fascinent le milieu de la natation.

À commencer par Titmus, la grande nageuse australienne, dont le record au 400 m libre a été battu par McIntosh.

Ça n'est jamais amusant de voir votre record tomber, c'est difficile à avaler, mais avec du recul, c'est aussi bien que ça se soit produit maintenant , a dit Titmus à la télévision australienne Channel Nine, dimanche.

Ça me donne un peu de rage au ventre. Je crois qu'il faut être naïf pour penser que les temps ne vont pas continuer de baisser. C'est excitant pour notre sport. Ça promet pour le 400 m libre.

« Je pense que l'affrontement entre Summer, Katie [Ledecky] et moi sera au summum à Paris. Le temps file, on y sera dans un an et demi. C'est excitant pour notre sport. » — Une citation de Ariarne Titmus

Summer McIntosh sera en action une dernière fois aux essais nationaux dimanche soir pour le 200 m libre.

Elle sera aussi des Championnats du monde qui auront lieu à Fukuoka au Japon à compter du 14 juillet prochain.

Avec les informations de Devin Heroux de CBC Sports.