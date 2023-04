Ilya Kharun, un passeport qui a tout changé

L’athlète de 18 ans est né à Montréal, mais a passé la majorité de sa vie aux États-Unis puisqu’il est le fils de deux artistes du Cirque du Soleil.

Ma famille voyageait à travers le monde et il se trouve que je suis né à Montréal , a admis Kharun en entrevue à CBC Sports lors des essais canadiens de natation qui se poursuivent jusqu’à dimanche à Toronto.

Mes parents ont toujours été des artistes. Ils sont maintenant à la retraite, mais ça a toujours fait partie de mon expérience. Mes parents étaient acrobates, ma mère et mon père étaient dans le spectacle.

Ilya Kharun a donc seulement passé les premiers mois de sa vie à Montréal avant de s’établir avec sa famille à Las Vegas alors qu'il avait environ un an.

Ma mère m’a mis à la natation à un jeune âge. J’avais environ quatre ans. C’est parti de là , a ajouté Kharun.

Depuis peu avec l’équipe canadienne

Il a longtemps nagé avec le club Sandpipers au Nevada et il y a encore quelques mois, il croyait qu’il allait compétitionner sous le drapeau américain lors des Championnats juniors panpacifique qui ont eu lieu à Hawaii en août dernier.

Il s’est toutefois rendu compte qu’il ne possédait qu’un passeport canadien et pas américain. Son parcours a pris un virage inattendu.

C’est arrivé très rapidement, a reconnu le nageur. Je me suis dit : "OK, je suis Canadien maintenant".

C’est une perte pour l’équipe de natation américaine, mais un gain pour le Canada. Kharun affirme qu’il se sent au bon endroit lorsqu’il porte les couleurs de l’unifolié.

On m’a vraiment bien accueilli, on voulait vraiment que je fasse partie de l’équipe. Je me sens à la maison , ajoute-t-il.

Ilya Kharun à Melbourne en décembre 2022. Photo : AP / Asanka Brendon Ratnayake

Le jeune homme a fait tourner les têtes lors des essais canadiens cette semaine. Vendredi, il a presque battu son record national au 200 m papillon et un peu plus tôt cette semaine, il a établi une nouvelle marque personnelle au 100 m papillon. Il représentera le Canada lors des Championnats du monde qui auront lieu à Fukuoka au Japon cet été.

Lors des mondiaux en petit bassin à Melbourne en décembre dernier, le nageur est reparti avec trois records canadiens, deux records du monde junior et deux médailles.

L’athlète de 18 ans est à sa dernière année de collège et se joindra à l’Université de l’Arizona où il sera entraîné par Bob Bowman, connu pour avoir aidé Michael Phelps à gagner ses 23 médailles d’or olympiques.

Avec les informations de Devin Heroux de CBC Sports.