Popovich, Wade, Parker et Gasol au Temple de la renommée du basketball

Trois des plus grands noms internationaux de la NBA, le Français Tony Parker, l'Espagnol Pau Gasol et l'Allemand Dirk Nowitzki, se joignent à Dwyane Wade, Becky Hammon et Gregg Popovich comme nouveaux membres du Temple de la renommée du basketball.

Le groupe sera intronisé les 11 et 12 août, lors de cérémonies au Connecticut et au Massachusetts.

Parker, Gasol et Nowitzki sont les premiers de leur pays à entrer au panthéon de leur sport.

C'est le paradis du basket , a dit Wade lors de l'annonce faite à Houston et diffusée à ESPN, samedi.

L'équipe féminine des États-Unis aux JO de 1976, l'ancien entraîneur de Purdue Gene Keady, sept fois entraîneur de l'année dans le Big Ten, l'ancien entraîneur de basket féminin à Texas A&M Gary Blair, qui a emmené deux équipes au Final Four, l'entraîneur de longue date à Amherst en Division III David Hixon et Gene Bess, gagnant de 1300 matchs comme entraîneur avec Three Rivers Community College à Poplar Bluff, dans le Missouri, seront aussi intronisés.

Le regretté Jim Valvano, entraîneur qui a mené N.C. State au titre de la NCAA en 1983, a été sélectionné comme contributeur, compte tenu également de son travail de commentateur à la télé et comme ardent défenseur de la recherche sur le cancer, notamment avec la V Foundation.

Le président du Temple de la renommée, Jerry Colangelo, a annoncé aux nouveaux membres ou à leurs familles l'heureuse nouvelle plus tôt cette semaine. La plupart d'entre eux ont se sont joint à Colangelo et d'autres membres du Temple vendredi pour un dîner de bienvenue.

Samedi, ils ont fait une première apparition publique en tant que membres de la royauté du basketball.

Cette cohorte ne représente pas seulement tous les niveaux du basket, elle représente vraiment ce qu'est notre sport et où il est rendu, a déclaré Colangelo. Il y a les pays représentés, l'Allemagne, l'Espagne, la France. Ça montre à quel point le basketball s'est répandu.

Ensemble, Nowitzki, Parker, Gasol et Wade ont totalisé 95 092 points, 39 nominations au match des étoiles et 10 championnats de la NBA.

Hammon a été six fois une joueuse étoile dans la WNBA.

Elle a longtemps épaulé Popovich avec les Spurs de San Antonio. Depuis l'an dernier, elle dirige les Aces de Las Vegas, championnes en titre de la WNBA.

Popovich a remporté cinq titres de la NBA, plus de matchs que quiconque dans l'histoire de la ligue et une médaille d'or aux JO de Tokyo, en 2021.

Il est incroyable , a déclaré l'entraîneur de Golden State, Steve Kerr, qui a joué pour Popovich et qui a été son adjoint avec USA Basketball à la Coupe du monde en 2019, puis à Tokyo.

Accéder au Temple, ce n'était qu'une formalité. Tout le monde savait qu'il serait là. C'était juste une question de temps.

La croyance de longue date était que Popovich voulait certaines personnes admises avant que lui-même soit considéré. Tim Duncan et Manu Ginobili devaient entrer en premier, et Popovich a également fait pression en faveur de Rudy Tomjanovich.

Parker admis en même temps que Popovich semble approprié, et Popovich a longtemps vanté les capacités de Hammon.

J'ai toujours pensé que le Temple était pour disons Red Holzman, Red Auerbach, Larry Bird et Magic Johnson. Je n'ai jamais eu l'impression d'y avoir vraiment ma place, a confié Popovich. Ce n'est pas de la fausse modestie. Je suis un gars de Division III. Je ne suis pas le type de gars du Temple de la renommée.

Pau Gasol Photo : afp via getty images / ARIS MESSINIS

L'Espagnol Gasol a obtenu ses deux championnats de la NBA dans l'uniforme des Lakers de Los Angeles, avec son cher ami Kobe Bryant.

Nowitzki, le grand Allemand qui a changé le basket avec ses habiletés vu son gabarit, a passé toute sa carrière de 21 ans avec Dallas. Il est sixième parmi les pointeurs de l'histoire.

Parker, qui a grandi en France, a remporté quatre bagues des champions avec les Spurs de Popovich.

Quand Jerry a appelé, j'ai essayé de rester cool au téléphone. Il reste que c'est vraiment super , a dit Nowitzki.

J'ai appelé ma famille et ma mère a tout de suite dit, " je suis la mère d'un membre du Temple de la renommée ". C'est là que je l'ai vraiment réalisé.

La cohorte recevra ses vestes et ses bagues du Panthéon le 11 août à Uncasville, au Connecticut. La cérémonie et les discours auront lieu le 12 août à Springfield, au Massachusetts.