Une rencontre importante face à un adversaire coriace, qui compile une fiche de trois matchs nuls et une défaite depuis le début de saison.

Mais au-delà de cette rencontre,c’est un nouvel élan que doit prendre le Bleu-blanc-noir, afin de débuter une série qui les replacerait idéalement dans la première partie du classement.

J’ai donc voulu me rendre au stade olympique afin d’assister aux entraînements et de prendre le pouls d’une équipe qui reste sur une épique victoire face à Philadelphie, obtenue en toute fin de match.

Je voulais voir de quelle façon Hernan Losada allait profiter de cette pause pour tirer la quintessence de son effectif disponible, et de balayer définitivement le mauvais début de saison qui comptait trois défaites en quatre matchs.

Quel était l’état d’esprit dans le groupe?

Y a-t-il de la fébrilité au sein de l’effectif?

La victoire face à Philadelphie a-t-elle permis de réanimer la vie de groupe?

Des questions qui se sont immédiatement dissipées au vu des séances proposées par l’entraîneur argentin.

Sachez tout d’abord que le CF Montréal s’entraîne bien… Très bien!

Au lendemain d’une opposition de deux fois 30 minutes qui a eu lieu mardi, j’ai été marqué par l'intensité de la séance de mercredi.

Atelier de coordination sur un demi-terrain, travail de vitesse et d’endurance, travail de finition…

Tous ces exercices se sont effectués avec énormément de sérieux et de dynamisme, sous la direction du préparateur physique.

Moi qui repense souvent, lors de discussions avec mes amis, à mon époque de joueur de l’Impact de Montréal avec beaucoup de nostalgie, je me suis vite rappelé, le sourire au bout des lèvres, que ce type de séance ne me manquait pas du tout.

Mais voir l’implication et la détermination de tous les joueurs,à l’image de garçons tels que Mathieu Choinière, m’ont prouvé que l’équipe allait dans la bonne direction, que les joueurs n’étaient pas prêts à lâcher.

À l’autre bout du terrain, Hernan Losada, Edy Sebrango et Laurent Ciman ont revêtit leur soulier et ont activement participé à la séance,qui avait pour but de gagner en efficacité offensive et dans la surface de réparation.

Une philosophie de l’entraîneur et de ses adjoints qui me plaît particulièrement, car elle en dit long sur le degré d’exigence demandé aux joueurs au quotidien.

Comment manquer une passe de 20 mètres lorsque ton entraîneur, Laurent Ciman, distille encore aujourd’hui des transversales de 50 mètres d’une précision rare?

Comment ne pas élever son niveau d’efficacité lorsqu’Edy Sebrango, entraîneur adjoint dédié au travail offensif, transforme pratiquement chaque occasion de marquer en but?

Enfin, j’ai pu échanger de longues minutes avec Samuel Piette. Le nouveau capitaine du CF Montréal m’a fait part de sa joie d’être à nouveau en santé et disponible pour les prochaines rencontres.

Son optimisme et ses ambitions personnelles et collectives étaient aux antipodes des doutes exprimés par d’autres cadres quelques semaines plus tôt,sur la qualité de l’effectif.