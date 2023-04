Max Verstappen en pole position en Australie, Lance Stroll 6e

Max Verstappen a des ailes. Le double champion du monde en titre de Red Bull s'est offert samedi en Australie sa deuxième pole position de la saison. Mais Mercedes-Benz n'est pas loin, Aston Martin non plus. Lance Stroll partira de la 6e place.

En cette troisième manche de la saison, le Néerlandais s'élancera devant les Britanniques George Russell et Lewis Hamilton, très contents de constater que leurs Mercedes-Benz sont performantes sur le circuit Albert Park.

Verstappen a devancé Russell de justesse, de deux dixièmes de seconde (-0,236), un écart moins important qu'attendu, peut-être en raison des conditions fraîches et nuageuses lors de la séance de qualification. La pluie n'était pas loin, mais n'est finalement pas tombée.

C'est fou comme nos attentes peuvent changer vite dans ce sport, a reconnu Russell. Hier, j'aurais été content de la 4e ou de la 5e place, mais en qualif, la voiture a super bien réagi, et je suis déçu de ne pas avoir décroché la pole.

Le coéquipier du champion du monde, Sergio Perez, a été relégué en dernière position après avoir bloqué ses roues au freinage. Sa monoplace a glissé jusqu'au fond du bac à graviers, et s'y est immobilisée. Le Mexicain avait eu des problèmes de frein durant les essis libres.

C'est toujours le même problème , a-t-il expliqué à son retour au paddock.

Verstappen devance Pérez d'un point au classement. Il a décroché samedi la 22e pole position de sa carrière. Il égale le nombre de poles de l'Espagnol Fernando Alonso, de 16 ans son aîné. Il se rapproche du Brésilien Nelson Piquet et de l'Autrichien Niki Lauda qui en comptent 24.

Tout le week-end a été très difficile, a admis Verstappen, mais ça s'est bien passé en Q3. Pas de gros souci dans la voiture. Je pense que dimanche, nous aurons une bonne voiture de course, même si la gestion des pneus est assez délicate ce week-end.

Parlant de Fernando Alonso, Aston Martin est encore dans le coup. L'Espagnol a fait le quatrième temps, à 4 dixièmes de la pole, et Lance Stroll le 6e, à moins de 2 dixièmes de son coéquipier.

La voiture tient bien la route, a dit Stroll, même si en raison des conditions météo changeantes, il était difficile de monter les pneus à la bonne température. Et je n'ai eu qu'un seul train à ma disposition en Q3, donc, j'aurais peut-être pu aller plus vite.

Les temps sont serrés, a rappelé le Québécois, mais on peut être satisfait de notre travail en qualification.

Le Québécois s'élancera entre les pilotes Ferrari, et la bataille entre les deux équipes sera passionnante à suivre.

Lance Stroll sur le circuit Albert Park de Melbourne en Australie Photo : Getty Images / WILLIAM WEST

Déjà en essais libres, Alonso avait montré que l'AMR23 était plaisante à piloter sur piste sèche et sur bitume mouillé en pneus intermédiaires.

Lors de la dernière séance d'essais libres, Alonso avait terminé au deuxième rang derrière Verstappen (+0,162). Stroll avait fait le 9e chrono, à 4 dixièmes de son coéquipier.

Je suis content de ma quatrième place sur la grille de départ, a dit Alonso, car le circuit était difficile à lire en raison des conditions météo. On a pu améliorer nos chronos à chaque étape de la qualif, et la voiture se comporte bien.

C'était peut-être notre meilleure perfomance en qualification, au chrono, a affirmé l'Espagnol. Voyons voir ce que nous pourrons faire en configuration course, qui est une de nos forces cette saison. On annonce encore du temps frais dimanche, alors il faudra être vigilant.

Fernando Alonso et Lance Stroll discutent dans le paddock de Melbourne. Photo : Getty Images / Robert Cianflone

Max Verstappen n'a jamais gagné à Melbourne et n'est monté qu'une seule fois sur le podium. C'était en 2019 avec sa 3e place. En 2022, il avait dû abandonner après que le moteur de sa voiture ait pris feu.

Ce troisième grand prix de la saison pourrait voir Mercedes-Benz briser la domination de Red Bull depuis le début de saison.

Russell et Hamilton ont confirmé leur résultat du Grand Prix d'Arabie Saoudite où ils avaient terminé respectivement 4e et 5e.

Dimanche, Hamilton partira aux côtés d'Alonso, son ancien coéquipier, sur la deuxième ligne de la grille. De quoi rappeler de vieux (et mauvais?) souvenirs.

Mon but est de gagner la course, a dit Hamilton, et j'aimerais connaître un aussi bon départ qu'en 2007. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient.

En 2007, Hamilton et Alonso étaient chez McLaren. Le Britannique partait juste derrière son coéquipier, de la 3e place sur la grille, et avait réussi à le dépasser à l'approche du premier virage.

La saison 2007 avait été très difficile à gérer pour les deux pilotes, dont la relation s'était sérieusement détériorée.

Classement de la séance de qualification du Granbd Prix d'Australie: