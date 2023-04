Sinner cause la surprise en l’emportant face à Alcaraz

Jannik Sinner, 10e tête de série, a surpris le favori Carlos Alcaraz 6-7 (5/7), 6-4 et 6-2 en demi-finale de l'Omnium de Miami, vendredi.

Alcaraz était aussi le champion en titre de l'événement.

Il a semblé être ralenti par des crampes en manche ultime, en plus de composer avec ce qui paraissait être une blessure à un doigt.

Alcaraz a commis neuf doubles fautes, en plus d'être surclassé 6-3 au niveau des bris.

Avec cette défaite, Carlos Alcaraz perd aussi sa place de no 1 mondial au profit de Novak Djokovic.

L'Italien de 21 ans, Jannik Sinner affrontera en finale Daniil Medvedev, quatrième tête de série. Le Russe a une fiche de 5-0 contre lui.

Daniil Medvedev Photo : Getty Images / Julian Finney

Medvedev n'a pas remporté de titre en sol américain depuis qu'il a gagné les Internationaux de tennis des États-Unis en 2021, lorsqu'il avait privé Novak Djokovic d'un grand chelem calendaire.

Maintenant, la tête de série no 4 de l'Omnium de Miami n'est qu'à une victoire d'un nouveau titre américain, après avoir battu son compatriote russe Karen Khachanov 7-6 (7/5), 3-6 et 6-3 en demi-finale vendredi, le même jour où Wimbledon a annoncé que les Russes seraient autorisés à jouer — sous conditions.

Medvedev est ami avec Khachanov, 14e tête de série, depuis son enfance, et ils sont chacun de féroces joueurs de fond de terrain, comme en témoigne un échange de 31 coups pendant la rencontre.

Medvedev a eu besoin d'un bris d'égalité pour remporter la première manche, la gagnant grâce au premier de ses 13 as du match. Se montrant un peu plus constant en deuxième manche, Khachanov en a forcé une troisième en brisant rapidement le service de Medvedev pour passer à 2-0.

Mais Medvedev a dominé cette ultime manche, et a survécu à une balle de bris précoce lorsque Khachanov a frappé un revers dans le couloir du double pour une rare faute directe.

Medvedev a remporté le jeu suivant pour passer à 3-1 et a remporté un merveilleux échange de 26 coups sur sa balle de match. Khachanov a posé un amorti, puis a récupéré une balle sur la ligne de fond entre les jambes avant que son ami marque le point vainqueur.

Kvitova en finale

Chez les femmes, Petra Kvitova a atteint la finale pour la première fois de sa carrière, vendredi, l'emportant 7-5 et 6-4 aux dépens de Sorana Cirstea.

Petra Kvitova Photo : Getty Images / Harry How

Disputant un 99e tournoi WTA 1000, Kvitova ne s'était jamais rendue plus loin que les quarts de finale à Miami.

Cirstea a bousillé une avance de 5-2 lors de la première manche.

La Roumaine a été brisée en lever de rideau de la deuxième manche - c'était pour Kvitova un troisième bris d'affilée. Celle-ci a ensuite filé vers un gain en 1 h 43 min.

Samedi, la Tchèque de 33 ans va tenter de priver Elena Rybakina du Sunshine Double . La Kazakhe de 23 ans a triomphé à Indian Wells, à la mi-mars.

Kvitova et Rybakina ont divisé les honneurs de leurs deux matchs à présent, les deux survenus dans les six derniers mois.

Rybakina a gagné l'automne dernier à Ostrava, 7-6 (7/5) et 6-4, mais Kvitova a eu sa revanche 6-3 et 7-5 en janvier, à Adélaïde.

Leylah Fernandez atteint la finale en double

En double féminin, la Québécoise Leylah Annie Fernandez et l'Américaine Taylor Townsend ont atteint la finale en défaisant Bernarda Pera et Magda Linette, 1-6, 6-2 et 14-12.

Dimanche, leurs rivales en match ultime seront Coco Gauff et Jessica Pegula, les deuxièmes têtes de série.