C'est une belle journée pour moi, assurément, a dit Dequoy en entrevue à Radio-Canada Sports. Quand tu as l'occasion de signer une prolongation de trois ans avec ton équipe de cœur, celle pour laquelle tu veux jouer depuis enfant, c'est sûr que c'est une très belle journée.

Étant maintenant à la recherche de stabilité, il affirme que l'arrivée de Pierre Karl Péladeau à la tête de l'équipe a facilité sa décision.

« Je joue d'abord pour les supporteurs. Quand j'étais jeune, j'ai vu les Alouettes gagner la Coupe Grey. Ce qui était important pour moi, c'était de voir des joueurs tout donner sur le terrain. C'est ça qui m'importe, je joue pour les supporteurs. Mais de voir un nouveau propriétaire arriver, ça rend la chose plus facile. » — Une citation de Marc-Antoine Dequoy, maraudeur des Alouettes de Montréal

C'est quelque chose de bien. Je n'ai jamais eu de saison stable à Montréal. En 2020, il y a eu la pandémie. En 2021, la saison a été écourtée. En 2022, on a eu un changement d'entraîneur. Maintenant, il y a un nouveau propriétaire, un nouvel entraîneur en place. Tout est en place pour commencer la saison l'esprit libre, en se concentrant sur le football. Ça fait du bien , admet-il.

Le maraudeur a réussi 38 plaqués défensifs en 17 départs, en plus d'avoir intercepté 4 passes, dont une qui s'est terminée par un touché, en 2022. L'athlète de 28 ans a également enregistré quatre plaqués dans les unités spéciales.

« Chaque année, on ne vise rien de moins qu'une Coupe Grey. On ne va pas là pour finir 2e. On ne peut rien promettre, sauf qu'on va tout donner pour atteindre cet objectif. » — Une citation de Marc-Antoine Dequoy

Le choix de deuxième tour des Alouettes (14e au total) lors du repêchage de 2020 a joué huit rencontres durant sa saison recrue en 2021. Il a réalisé un plaqué défensif et huit dans les unités spéciales.

Marc-Antoine Dequoy reste à Montréal jusqu'en 2025. Photo : Alouettes de Montréal / Pascal Ratthe

En 2020, il a participé au camp des recrues des Packers de Green Bay dans la Ligue nationale de football.

Né à L'Île-Bizard, à l'ouest de Montréal, Dequoy a disputé quatre saisons avec les Carabins de l'Université de Montréal et a aidé l'équipe à se rendre au match de la Coupe Vanier en 2019.

Il a été nommé dans les équipes d'étoiles canadienne et québécoise de 2017 à 2019.