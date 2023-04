Aston Martin et Red Bull se disputent les bons chronos à Melbourne

Fernando Alonso et Max Verstappen ont été les seuls à descendre sous les 79 secondes au tour à Melbourne. Le Néerlandais a été le plus rapide de la première séance d'essais libres au Grand Prix d'Australie, sur piste sèche, et l'Espagnol a été la référence de la deuxième, perturbée par la pluie dès la 15e minute.