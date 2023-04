Un autre record du monde junior pour Summer McIntosh

La prodige de 16 ans a enregistré un temps de 2 min 6 s 89/100, le 4e chrono de tous les temps. Sa précédente marque mondiale chez les juniors était de 2:08,08, un temps réussi il y a quelques semaines à Fort Lauderdale, en Floride.

La Hongroise Katinka Hosszu détient depuis 2015 le record de 2:06,12.

Je ne me suis jamais vraiment concentrée sur les records, a soutenu McIntosh. C’est bon de savoir que je m’en rapproche. Mais tant que je continue à travailler et à m’améliorer, techniquement et au chapitre des temps, c’est ce qui est vraiment important pour moi.

Summer McIntosh Photo : La Presse canadienne / SWIMMING CANADA, SCOTT GRANT

Sydney Pickrem, avec un temps de 2:08,61, a aussi atteint le standard requis pour la qualification pour les mondiaux.

Dans cette même compétition, mais du côté masculin, Finlay Knox a aussi assuré sa qualification avec un record canadien en 1:57,26.

Josh Liendo (50 m libre), Maggie Mac Neil (50 m libre), Sophie Angus (100 m brasse) et Aurélie Rivard (100 m libre paralympique) ont tous atteint les standards de leur épreuve.

Les essais canadiens se poursuivent jusqu’à dimanche.