Les Blue Jays s’imposent difficilement à Saint Louis

Vladimir Guerrero a produit trois points, dont celui déterminant, jeudi, et les Blue Jays de Toronto ont amorcé leur saison avec un gain de 10-9 contre les Cardinals à Saint Louis.

George Springer a cogné cinq fois en lieu sûr, tous des simples. Il réussissait cinq coups sûrs pour la quatrième fois dans le baseball majeur.

C’est super, a dit Springer. C’est sûr que vous voulez commencer du bon pied. C’est juste un match, mais je vais prendre tous les coups sûrs que je peux.

Bo Bichette a ajouté trois simples et un double, tandis que Matt Chapman y est allé de trois simples.

Les visiteurs ont réussi 19 coups sûrs, contre 15 pour les Cardinals.

Il y a eu des hauts et des bas, a dit le gérant de l’équipe torontoise, John Scheider. Mais à peu près tous nos joueurs ont eu de bonnes présences au bâton.

Springer a inscrit le premier point du match après un double de Daulton Varsho.

Notre attaque a été excellente, a dit Varsho, qui a aussi claqué un ballon-sacrifice. Nous n’avons jamais lâché. C’est le genre de club que nous sommes.

Les Blue Jays remportaient leur match inaugural pour une quatrième saison de suite. Cette fois, ils ont comblé un retard de 8-9 en neuvième contre Ryan Helsley (0-1).

Springer a égalisé la marque avec un simple et Guerrero a enchaîné avec un ballon-sacrifice.

Du côté des Cards, Tyler O’Neill a cogné un circuit dans un match inaugural pour une quatrième saison de suite.

Le receveur Willson Contreras a quitté le match après la huitième manche. Il est blessé au genou et subira un examen d’imagerie par résonance magnétique.

Nolan Arenado a produit trois points, dont deux avec un double contre Yimi Garcia (1-0).

Jordan Romano a récolté le sauvetage. Le dernier retrait a été réussi contre Lars Nootbar, sur des prises, avec une glissante.

Alek Manoah a donné 5 points et 11 coups sûrs en trois manches et un tiers. Miles Mikolas a accordé 5 points et 10 coups sûrs.