Daniil Medvedev atteint sereinement le carré d’as à Miami

Le Russe, qui reste sur une finale perdue au Masters d'Indian Wells face au no 1 mondial espagnol, a atteint cette étape du tournoi floridien pour la première fois, après avoir été stoppé en quarts lors des deux précédentes compétitions.

Il s'est montré clinique et très réaliste en première manche face à un adversaire payant son inexpérience et vivant son baptême du feu en quarts d'un tournoi de la série Masters 1000.

En témoignent ses deux balles de bris converties en deux occasions, après avoir effacé les cinq que l'Américain s'est procurées.

Pourtant, les deux joueurs étaient quasiment à l'équilibre tant au nombre des coups gagnants que des fautes directes. Eubanks, dont le parcours surprenant à Miami lui permettra à 26 ans d'entrer dans le top 100 de l'ATP pour la première fois lundi prochain, n'a pas paru paralysé par l'enjeu.

Il a enfin su ravir le service du Russe pour revenir à 4-3 au second engagement, reportant l'échéance avec de superbes attaques.

Medvedev a toutefois fait en sorte d'éviter un jeu décisif aux allures de piège et a brisé à nouveau à 6-5 pour boucler l'affaire à sa troisième balle de match.

Vainqueur successivement à Rotterdam, à Doha et à Dubaï en février, avant de chuter sur la dernière marche à Indian Wells, Medvedev tentera d'accéder à une cinquième finale de suite en Floride. Mais il devra d'abord écarter de sa route Karen Khachanov (16e) qu'il ne devra pas sous-estimer, même s'il mène trois victoires à une dans leurs confrontations.

Son compatriote, vainqueur 6-3 et 6-2 de l'Argentin Francisco Cerundolo (31e), a encore confirmé ses bonnes dispositions sur surface dure. Il a déjà atteint le dernier carré aux Internationaux des États-Unis, l'an passé, et aux Internationaux d'Australie, en janvier.

Nous avons grandi ensemble. Chaque fois que Daniil joue contre Andrey [Rublev] ou que je joue contre Andrey ou Daniil, ce n'est jamais facile. Nous nous connaissons très bien. Nous avons joué à Adélaïde en début d'année, et il m'avait battu assez sèchement. Je vais essayer d'aborder ce match différemment et nous verrons comment cela se passera , a dit Khachanov.

Alcaraz : le doublé encore possible

Le no 1 mondial et tenant du titre Carlos Alcaraz a balayé l’Américain Taylor Fritz (10e) en deux manches de 6-4 et 6-2 et a rallié avec autorité les demi-finales, où l’attend l’Italien Jannik Sinner (11e).

Presque deux semaines après son triomphe à Indian Wells, l’Espagnol de 19 ans poursuit son petit bonhomme de chemin sans être inquiété en Floride, où il est en quête du Sunshine Double , un doublé la même année qu’ont réussi sept joueurs avant lui : Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Rios, Andre Agassi, Roger Federer et Novak Djokovic.

Face à Fritz, qu’il affrontait pour la première fois, Alcaraz s’est montré intraitable avec trois bris en cinq occasions, tout en effaçant les deux occasions de l’Américain.

Une efficacité redoutable, doublée d’une combativité de tous les instants, à le voir renvoyer tous les coups possibles, au prix de courses et de défenses décourageantes pour son adversaire.

Il tentera de glaner une 11e victoire d’affilée, vendredi, contre Sinner, le finaliste en 2019, qui voudra se venger après la demi-finale perdue à Indian Wells.

Kvitova enfin en demi-finales à Miami

Petra Kvitova (12e) a aussi accédé aux demi-finales pour la première fois grâce à un gain de 6-4, 3-6 et 6-3 sur la Russe Ekaterina Alexandrova (18e).

La Tchèque de 33 ans, en quête d'un 9e titre dans un tournoi WTA 1000, cinq ans après le dernier conquis à Madrid, affrontera la Roumaine Sorana Cirstea (74e), qui a créé la surprise mercredi en sortant la no 2 mondiale Aryna Sabalenka.

Dans l'autre affiche du carré d'as, la Kazakhe Elena Rybakina (7e), lauréate à Indian Wells, a vaincu l'Américaine Jessica Pegula (7e) en deux manches de 7-6 (7/3) et 6-4 dans une rencontre qui s'est étirée sur toute la soirée, au fil des interruptions en raison de la pluie.