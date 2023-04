L’inclusion parmi les priorités du nouveau directeur de l’AJLNH

Le nouveau directeur de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) s'est adressé pour la première fois aux membres des médias depuis son entrée en poste. La question de l'inclusion et le retour de la Coupe du monde sont au nombre de ses chantiers.

Élu par les joueurs du circuit Bettman le 16 février dernier afin de succéder à Donald Fehr, Marty Walsh a laissé son poste de secrétaire au Travail des États-Unis dans l'administration Biden.

La priorité est de parler aux joueurs, a-t-il dit d'entrée de jeu. C'est important pour moi de comprendre quels sont leurs problèmes et leurs préoccupations. Je les représente et je dois comprendre ce qui est important pour eux.

En plus d'établir ses priorités, l'ancien maire de Boston a été amené à commenter plusieurs dossiers d'actualité, dont la controverse sur le port du chandail aux couleurs de l'arc-en-ciel pendant les soirées reconnaissances envers la communauté LGBTQ+.

Dans les dernières semaines, plusieurs joueurs ont refusé de revêtir ce gilet, citant la loi russe antigais ou bien leurs croyances religieuses. Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a évoqué dans les derniers jours la possibilité de reconsidérer la tenue de ces soirées qui sont organisées depuis plusieurs saisons.

Si Walsh a dit avoir toujours soutenu la communauté LGBTQ+ et appuyé la légalisation du mariage homosexuel par la Cour suprême du Massachusetts en 2004, sa réponse a tout de même été nuancée.

Je suis d'accord avec le commissaire Bettman quand il dit que tout le monde a le droit de prendre ses propres décisions, a-t-il affirmé. De l'autre côté, il faut s'assurer que les gens comprennent que le hockey est un sport inclusif et que chacun est le bienvenu [...] En tant que ligue, c'est important que nos vestiaires soient inclusifs et qu'on appuie tous ceux qui soutiennent notre sport.

« Il y a différentes raisons pour lesquelles les joueurs ont décidé de ne pas revêtir le chandail. C'est leur choix personnel s'ils ne veulent pas le porter. C'est un chandail d'échauffement avant le match. Je ne pense pas que la communauté LGBTQ+ devrait sentir que la LNH lui tourne le dos. La grande majorité des joueurs ont porté le chandail. » — Une citation de Marty Walsh, directeur de l'Association des joueurs de la LNH

Réunir l'élite dans un tournoi international

Il a mentionné avoir déjà eu des discussions en lien avec la Coupe du monde et les Jeux olympiques de 2026, en Italie, et que les joueurs avaient montré leur intérêt à participer à une compétition internationale qui réunit les meilleurs du monde.

On commencera par établir un plan pour le retour de la Coupe du monde et s'assurer que ce soit cohérent, a-t-il expliqué. Les joueurs et les amateurs aiment la Coupe du monde. C'est important pour nous de le faire.

Walsh a souligné que la participation des joueurs aux Jeux de 2026 faisait déjà partie de la convention collective et que tout éventuel changement devra être discuté. Questionné sur la participation des athlètes russes, il a dit que plusieurs choses pouvaient encore changer et qu'il était encore trop tôt pour en parler.

Les joueurs de la Ligue nationale n'ont pas participé aux Jeux depuis ceux de Sotchi en 2014.

Un leader différent

La convention collective est en place jusqu'en 2026, mais Marty Walsh ne semble pas en être préoccupé et a déjà ouvert un dialogue avec le commissaire Bettman en lien avec le plafond salarial.

Avec ses expériences antérieures, l'homme de 55 ans a reconnu qu'il était un autre type de leader que ses prédécesseurs.

« Ceux qui m'ont précédé ont fait du bon travail, mais je crois apporter une approche différente. » — Une citation de Marty Walsh, directeur de l'Association des joueurs de la LNH

Je veux bâtir une relation pour que les joueurs se sentent à l'aise de m'appeler et de se confier à moi. Ils méritent d'avoir un leader qui les connaît, eux et leur famille , a-t-il renchéri.

Il a dit ne pas pouvoir commenter l'enquête en cours sur l’affaire du présumé viol collectif commis en 2018 par des joueurs d’Équipe Canada junior.

Nous devrons attendre que les résultats soient publiés. Je ne peux pas commenter l'enquête pour le moment. Mais peu importe la situation qui survient avec un joueur, quelle qu'elle soit, nous devons la prendre très au sérieux. Dans ces situations, vous êtes innocent jusqu'à preuve du contraire, et nous représentons les joueurs , a-t-il conclu.