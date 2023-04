Mon adolescente a quitté son sport : y a-t-il quelque chose à faire?

Dans le troisième et dernier volet de notre série, nous exposons une situation délicate à laquelle le parent d’une jeune sportive est parfois confronté :

Mon adolescente a commencé à travailler et a abandonné son sport. Y a-t-il quelque chose à faire?

Ce cas demande réflexion et doigté avant d’agir. Six experts ont bien voulu répondre à nos questions.

Sylvie Béliveau, directrice égalité des genres en sport à Égale Action

Sylvain Croteau, directeur général de Sport’Aide

Bruno Gervais, directeur des relations partenaires au Groupe Respect

André Lachance, conférencier et coauteur de Chimie d’équipe

Daphné Laurin-Landry, psychologue spécialisée en sport

Geneviève Leduc, conseillère principale aux programmes à Fillactive

Les statistiques sont éloquentes chez les adolescentes qui quittent le sport. Assez pour alarmer un parent qui voit sa fille tout arrêter.

On dit que les filles abandonnent au rythme d'à peu près une sur trois, alors que c'est plutôt un sur dix chez les garçons à travers leur adolescence, indique Geneviève Leduc. Ça, c'est sans compter toutes celles qui ne font pas d'activité physique.

Et on ne parle pas ici, souligne la conseillère principale aux programmes à Fillactive, de l’atteinte des recommandations qui sont une heure de pratique d'activité physique par jour pour les enfants et les adolescents.

Sylvain Croteau parle de l’importance de respecter le choix de l’adolescente, et tous préconisent d'entrée de jeu la discussion : Je respecte ton choix. Je trouve ça cool. Tu as tes raisons, mais en même temps, je t'invite à essayer de demeurer active.

Il faut essayer de voir pourquoi les jeunes sortent de leur sport, ajoute la psychologue en sport Daphné Laurin-Landry. Est-ce que c'est parce que ça prenait trop de temps? Est-ce que c'est parce qu'ils ont vécu quelque chose? Et est-ce parce qu'ils ont un stress financier? Il y a aussi une raison pour laquelle on arrête.

La compétition est un facteur d'abandon du sport chez les adolescentes Photo : Getty Images / FatCamera

Geneviève Leduc signale que les filles qui abandonnent sont aussi les jeunes qui étaient les sportives des équipes de soccer au primaire, entre autres. Et plusieurs invoquent la même raison pour abandonner : la compétition.

La compétition, ça peut vouloir dire toutes sortes de choses. C'est aller en compétition, mais c'est aussi compétitionner contre ses pairs, ses amis pour une place sur le jeu.

« Elles vont se tourner vers des contextes de pratiques absolument pas compétitifs. D'où la grande popularité croissante en ce moment des activités de plein air. Il n'y a pas de gagnant en plein air. » — Une citation de Geneviève Leduc, conseillère principale aux programmes à Fillactive

Des adolescentes en randonnée en montagne Photo : Getty Images / IStock/piola666

Bruno Gervais, qui a deux fillettes et un garçon, voit déjà la différence. Pour lui et tous les experts, il s’agit de mieux comprendre ce qu’elles aiment et de le valoriser.

Je suis tombé à terre quand j'ai vu la différence, raconte l’ancien joueur de la LNH. J'ai deux filles qui commencent à faire du sport. Ça a complètement changé mon approche.

« Pourquoi [les jeunes] font du sport? Le top 10 des garçons, tu prends l’ordre de 1 à 10, puis tu le vires à l'envers, ça donne l'ordre des filles. C'est complètement différent. » — Une citation de Bruno Gervais, directeur des relations partenaires au Groupe Respect

À l’adolescence, note Sylvie Béliveau, les amis et la connexion sociale prennent beaucoup de place. Ce que font les amis devient hyper important , dit la directrice égalité des genres en sport à Égale Action.

Les moments partagés en groupe, ajoute Geneviève Leduc, deviennent bien souvent beaucoup plus forts que la victoire ou que de jouer à un niveau ou à un autre. Et le groupe ne veut pas nécessairement dire sport collectif .

Ce que les études nous montrent, c'est que les filles aiment beaucoup ça être en gang pour faire leurs activités physiques, mais faire des activités individuelles , relate-t-elle.

Car bouger, fait valoir Geneviève Leduc, ce n'est pas seulement pratiquer un sport fédéré. On parle par exemple de yoga, de cardio-vélo, de CrossFit, d’entraînement en salle ou de cours de groupe.

Ta performance a peu d'impact sur la performance de la gang ou de l'équipe et ainsi de suite. Donc, des filles qui ont un peu moins confiance en leurs habiletés vont se sentir moins inadéquates , résume-t-elle.

Pour le plaisir

Le plaisir y est réel, insiste cette kinésiologue de formation. Elle souhaite d’ailleurs voir disparaître tout le discours de perte de poids ou de transformation du corps qui a nui énormément à tous ces contextes de pratique .

Rarement on va imaginer qu'un homme va à sa ligue de garage de hockey pour perdre du poids. Alors qu'on va assumer par défaut qu'une femme va à son Zumba du jeudi soir pour perdre du poids. Ça n'a rien à voir.

« Il faut cesser de faire une relation entre la pratique d'une activité physique et puis le souhait de transformer notre corps. C'est exactement un tue-plaisir. » — Une citation de Geneviève Leduc

Des adolescentes dans un cours de yoga Photo : Getty Images / IStock/fizkes

Bien sûr, il y aura toujours des adolescentes qui aiment le sport collectif, mais peut-être moins l’idée de jouer à un haut niveau. Elles préfèrent jouer… pour jouer.

Ça ne les intéresse probablement pas de faire des tournois, etc. Elles veulent juste jouer pour le plaisir. Malheureusement, on a encore beaucoup, beaucoup trop de structures qui sont axées sur les compétitions à cet âge-là, moins sur le plaisir , mentionne le conférencier et auteur André Lachance.

Devant l’adolescente qui choisit de quitter la pratique du sport ou d’une activité physique, le parent peut poursuivre la discussion, suggèrent les experts, en lui rappelant le bien-être que ça lui procurait.

« Tu m'avais dit que, quand tu faisais ton sport, ça t'aidait vraiment avec ton stress, à te libérer la tête. C’est quelque chose qui te faisait du bien. Comment voudrais-tu garder ça dans ton horaire? » — Une citation de Daphné Laurin-Landry, psychologue spécialisée en sport

Surtout, éviter de mentionner les effets à long terme causés par le manque d’activité physique, comme les maladies coronariennes. Selon les études, ça ne fonctionne pas très bien pour accrocher notre jeune, mentionne Geneviève Leduc. Vaut mieux se concentrer sur le plaisir, les bienfaits, les idées claires et le sommeil, entre autres.

Si on réussit à trouver d'autres contextes de pratique là où la fille va être capable de travailler sur son réseau social en même temps que de faire une activité physique qui est agréable, alors elle risque d'y revenir , insiste la conseillère principale aux programmes à Fillactive.

Les parents, des modèles

Dans tout ça, nos experts le répètent : la famille a son rôle à jouer. Les parents demeurent des modèles. S’ils sont actifs, l’ado voudra peut-être reproduire la même chose avec ses amis. Il y a aussi les déplacements actifs qui constituent une façon de bouger.

Est-ce que tu peux y aller à pied? Est-ce que tu peux aller à ton travail à vélo? Est-ce que moi, comme parent, je peux continuer de valoriser ça? C’est l’fun, t'es revenue à vélo , lance en exemple Sylvie Béliveau, directrice égalité des genres en sport à Égale Action.

« On ne peut pas forcer un cheval à boire. Mais je pense qu'il faut persévérer, puis inviter [l’adolescente] de différentes manières, de créer des occasions. C'est à nous aussi de jouer un rôle là-dedans. » — Une citation de Sylvain Croteau, directeur général de Sport’Aide

Des adolescentes à vélo Photo : Getty Images / IStock/leventince

Une adolescente qui quitte son sport n'est pas une cause perdue, nous dit André Lachance, surtout si le parent lui a donné le bagage nécessaire en bas âge pour y revenir. Ou si vous préférez, si la jeune a pu développer des habiletés de base à travers plusieurs activités physiques lorsqu'elle était plus jeune.

Dans notre parcours de littératie physique, d'engagement moteur dans notre vie, on a toutes des cycles où on est un petit peu moins engagés, rappelle André Lachance. Présentement, je suis un peu moins engagé physiquement. Par contre, si je recommence demain matin, il y a des choses que je suis encore capable de faire.

Plusieurs des experts consultés proposent par ailleurs de mettre ses activités au calendrier, d’instaurer une régularité.

« Il faut le mettre à l'horaire comme si c'était un cours à l'université. Quand on réussit à le mettre de façon continuelle, évidemment, ça devient une habitude. Et on ne peut plus s'en passer. » — Une citation de André Lachance, conférencier et coauteur de Chimie d’équipe

L’idée, c’est de favoriser la pérennité dans l’activité physique de la jeune. Vendre le mouvement à son adolescente et le plaisir qu’il procure.