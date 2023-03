Le Canada accède aux demi-finales de la Ligue des nations

Cyle Larin a marqué deux buts tôt dans la rencontre et le Canada a accédé aux demi-finales de la Ligue des nations de la CONCACAF grâce à une victoire de 4-1 face au Honduras, mardi.

Jonathan David et Jonathan Osorio ont ajouté des réussites en deuxième demie pour le Canada, classé 53e au monde. Les représentants de l'unifolié n'ont jamais été inquiétés, même après la réplique de Jorge Benguchi pour le Honduras, 81e au monde.

Le milieu de terrain canadien Alphonso Davies. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Le Canada (3-1-0) avait besoin d'au moins un verdict nul pour s'assurer du 1er rang du groupe C et d'un billet pour le carré d'as du tournoi, qui aura lieu à Las Vegas en juin. Le Honduras (2-2-0), dont le capitaine était le membre du CF Montréal Romell Quioto, se devait de l'emporter pour prolonger son parcours.

Le suspense n'a pas duré longtemps, alors que le Canada menait 2-0 après seulement 12 minutes. Larin aurait pu compléter un tour du chapeau avant la fin de la première demie, mais il a raté la cible sur un tir de réparation à la 42e minute de jeu.

Les États-Unis et le Mexique avaient déjà leur billet pour le carré d'as à Las Vegas. Le Panama et le Costa Rica s'affrontaient plus tard mardi avec la dernière place à l'enjeu.

Le Canada affiche désormais un dossier de 9-12-7 face au Honduras, incluant une fiche à domicile de 6-2-3.