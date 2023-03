Rybakina irrésistible à Miami, Fernandez gagne en double

Championne en titre de Wimbledon, Rybakina l'a emporté en 72 minutes et n'a eu besoin que de 27 minutes pour boucler la deuxième manche lors duquel elle n'a concédé que 10 points.

La Kazakhe de 23 ans a signé une 12e victoire de suite et amassé au moins 10 as dans un quatrième match d’affilée. Elle affiche un dossier de 20-4 depuis le début de 2023.

Finaliste aux Internationaux d'Australie en janvier dernier, Rybakina tente de réaliser un doublé sous le soleil (Sunshine Double) après son triomphe lors de la finale de l'Omnium BNP Paribas le 19 mars à Indian Wells, en Californie. Seulement quatre autres joueuses ont réalisé pareil tour de force, dont Iga Swiatek l'an dernier.

Ce serait fabuleux de l'accomplir, mais il reste beaucoup de chemin à faire , a dit Rybakina.

En demi-finale, Rybakina croisera le fer avec l'Américaine Jessica Pegula, troisième tête de série, ou la Russe Anastasia Potapova, qui doivent s'affronter en soirée.

Fernandez poursuit sa route en double

Par ailleurs, dans un match de double féminin, la Lavalloise Leylah Annie Fernandez et l'Américaine Taylor Townsend ont obtenu leur billet pour les demi-finales grâce à une victoire de 2-6, 7-6 (7/4) et 10-8 contre le duo formé de l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettone Jelena Ostapenko.

Kichelok et Ostapenko se sont présentées au tournoi à titre de troisièmes têtes de série.

En demi-finale, Fernandez et Townsend affronteront le duo composé de la Polonaise Magda Linette et de l'Américaine Bernarda Pera, qui a battu le tandem formé de la Roumaine Irina-Camelia Begu et de l'Ukrainienne Anhelina Kalinina 6-3 et 7-6 (7/5).