Jannik Sinner se dirige en quarts à Miami, Andrey Rublev prend la sortie

L'Italien Jannik Sinner s'est qualifié en quarts de finale du Masters 1000 de Miami, mardi, à la suite d'une victoire en deux manches de 6-2 et 6-4 contre le Russe Andrey Rublev.

Sinner, qui mène désormais 3-2 dans leurs confrontations, a effectué un cavalier seul au cours de l'engagement initial. Plus tranchant et précis, le 11e joueur mondial n'a pas offert la moindre occasion de bris à Rublev, classé 7e de l'ATP.

Le Russe de 25 ans n'en a pas eu une seule non plus dans la seconde manche, car Sinner est resté intraitable, toujours aussi inspiré et déterminé. Il a bouclé son match avec 29 coups gagnants contre 2 maigres fautes directes.

La raquette italienne sera opposée en quarts au vainqueur du duel mettant aux prises le Finlandais Emil Ruusuvuori au Néerlandais Botic van de Zandschulp.

