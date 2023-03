Bianca Andreescu contrainte à l’abandon à Miami

Lors de la deuxième manche, Andreescu s’est effondrée sur le terrain en se tenant la cheville alors qu’elle s’apprêtait à retourner la balle à sa rivale.

La Canadienne Bianca Andreescu a défait Emma Raducanu au premier tour de l'Omnium de Miami. Photo : Getty Images / Clive Brunskill

La joueuse de 22 ans s’est tordue de douleur au sol en hurlant qu’il s’agissait de la pire douleur qu’elle n’avait jamais ressentie . Après plusieurs minutes, elle a quitté le terrain en fauteuil roulant, sous les applaudissements de la foule, après avoir reçu une accolade d’Alexandrova.

Andreescu menait la deuxième manche 2-0 lorsqu’elle s’est blessée.

Le match avait repris après avoir été interrompu presque deux heures par la pluie. Ekaterina Alexandrova avait remporté la première manche 7-6 (7/0).

Fernandez avance en double

En double féminin, la Lavalloise Leylah Fernandez et sa partenaire américaine Taylor Townsend se sont qualifiées pour les quarts de finale grâce à une victoire de 6-4 et 7-6 (7/4) contre Giuliana Olmos et Beatriz Haddad Maia.

Fernandez et Townsend ont servi six as et remporté 64 % des points de premier service disputés, dans un match qui a duré 1 h 33 min.

Fernandez et Townsend affronteront mardi la Lettone Jelena Ostapenko et l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok, troisièmes têtes de série.