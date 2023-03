Pezzetta marque en tirs de barrage et le Canadien renverse les Sabres

Michael Pezzetta a trouvé le fond du filet lors du sixième tour de tirs de barrage, et le Canadien de Montréal est venu jouer les trouble-fête en défaisant les Sabres de Buffalo 4-3 lundi soir.

Les gardiens Jake Allen et Eric Comrie ont été intraitables lors des trois premières tentatives, avant de céder, respectivement, devant Jack Quinn et Jesse Ylönen.

Après des tentatives infructueuses de Casey Mittelstadt et de Dylan Cozens, pour les Sabres, et de Jonathan Kovacevic pour le Canadien, Pezzetta a mis fin au débat avec un tir vif qui a battu Comrie du côté du bâton.

Denis Gurianov, Jonathan Drouin et Kirby Dach Photo : AP / Adrian Kraus

Si cette victoire du Canadien ne fait que prolonger d'une journée, ou peut-être deux ou trois, l'inévitable élimination mathématique des prochaines éliminatoires, elle pourrait faire très mal aux chances des Sabres de s'y qualifier.

Après un creux de vague en première période, les hommes de Martin St-Louis ont livré une performance de qualité dans le château fort d'un adversaire qui espère encore participer aux séries éliminatoires.

Jordan Harris (4e), Alex Belzile (6e) et Brendan Gallagher (6e), en temps réglementaire, ont battu Comrie qui a fait face à 39 tirs. Le but de Gallagher était le 200e de sa carrière.

À son premier match dans la LNH, Lukas Rousek a marqué un but et ajouté une aide. JJ Peterka (10e) et Riley Stillman (1er) ont déjoué la vigilance de Allen, qui a reçu 33 rondelles.

Le Canadien sera de retour en action dès mardi soir alors qu'il rendra visite aux Flyers de Philadelphie.

Des ripostes rapides

Par deux fois, le Canadien a pris l'avance dans le match. Par deux fois, les Sabres ont répliqué le temps de le dire.

Harris a ouvert la marque après seulement 82 secondes de jeu lorsqu'il a poussé du revers le retour de son propre tir, après qu'il eut accepté une belle passe latérale de Jonathan Drouin.

Mike Matheson a mérité l'autre mention d'aide après une belle incursion de sa part en zone adverse.

Le joueur des Sabres, Lukas Rousek, a inscrit son premier but dans la LNH. Photo : usa today sports / Timothy T. Ludwig

Moins de deux minutes plus tard, Rousek récoltait le premier but de sa carrière. Il a profité d'un rapide rebond d'un tir de la ligne bleue de Tyson Jost qui avait frappé la rampe derrière le filet d'Allen, pour loger la rondelle derrière le gardien du Canadien, qui n'a pas eu le temps de réagir.

Après une première période bien ordinaire, le Canadien a été nettement meilleur au deuxième vingt à l'issue duquel... il accusait un recul d'un but.

Belzile a d'abord brisé l'égalité de 1-1 à 4:28 de la période grâce à un tir précis qui s'est faufilé au-dessus de l'épaule gauche de Comrie.

Cette avance a duré encore moins longtemps que la première. À leur quatrième occasion en avantage numérique, Peterka a riposté 81 secondes plus tard lorsqu'il s'est servi de l'épaule droite d'Allen pour loger le disque derrière le gardien... de derrière le filet montréalais.

Moins de trois minutes plus tard, Stillman a permis aux Sabres de prendre l'avance pour la première fois de la soirée, après du beau maniement de bâton et une belle feinte pour déjouer Allen.

À partir de ce moment de la période, le Canadien a relevé le niveau de son jeu et a raté plusieurs belles occasions de marquer, notamment Mike Hoffman et Rafaël Harvey-Pinard tard au deuxième vingt.

Toutefois, Gallagher allait ramener les deux clubs à la case de départ grâce à un tir des poignets de qualité, à 8:35 de la troisième période.

Lors de la période additionnelle, le Canadien a profité d'un avantage numérique à la suite d'un double-échec de Peyton Krebs sur Kirby Dach avec 2:40 à jouer à la prolongation.

Matheson a eu la meilleure chance de cette supériorité numérique, mais il a vu son tir frapper le poteau.

Après l'avantage numérique, auquel il avait participé, Dach est retourné au vestiaire.