John Tavares anime l’attaque des Leafs à Nashville

Associated Press

John Tavares a inscrit deux buts et une aide, Joseph Woll a arrêté 22 tirs et les Maple Leafs de Toronto ont battu les Predators de Nashville 3-2, dimanche.

Alexander Kerfoot a également marqué pour les Leafs, qui ont remporté deux de leurs trois derniers matchs.

Les Maple Leafs ont sept points d’avance sur le Lightning de Tampa Bay pour la 2e place de la Section atlantique. Auston Matthews a récolté deux aides.

Tyson Barrie a inscrit un but et une aide, Cody Glass a aussi marqué et Kevin Lankinen a effectué 31 arrêts pour les Predators.

Le club du Tennessee est à cinq points des Jets de Winnipeg, qui détiennent la dernière place qui donne accès aux séries dans l’Ouest. Les Predators ont disputé deux matchs de moins.

Tavares a marqué le premier but du match à 18 min 6 s de la première période. Avec les Leafs en supériorité numérique, Tavares a battu Lankinen après une belle séquence de passes entre Matthews et Mitchell Marner.

Kerfoot a doublé l’avance de Toronto à 1:02 du deuxième vingt avec un tir des poignets qui a battu Lankinen.

Glass a empêché le blanchissage de Woll à 12:37 du troisième vingt avec un but en supériorité numérique, mais Tavares a marqué son deuxième but en avantage numérique à 15:09 pour rétablir l’avance de deux buts.

Barrie a marqué à 18:18 avec Lankinen dehors pour ajouter un attaquant, mais le pointage est resté inchangé par la suite.