Vainqueur à Curaçao, le Canada se qualifie pour la Gold Cup

Déjà en avant 1-0 après la réussite de Jonathan David, les Canadiens ont été impitoyables dans les minutes qui ont suivi l’expulsion de Jurien Gaari, averti pour la seconde fois, et ont inscrit un deuxième but par l’intermédiaire de Cyle Larin.

Le Canada et le Honduras s’affronteront donc mardi, à Toronto, en sachant qu’une place à la Gold Cup les attend tous les deux. L’enjeu sera la 1re position du groupe C, synonyme de qualification pour les finales de la Ligue des nations, les 15 et 18 juin, à Las Vegas. Il suffira aux Canadiens de ne pas perdre contre les Honduriens pour terminer en tête du groupe puisqu’ils possèdent l’avantage au différentiel de buts (+5 contre +1).

La défaite confirme la relégation de Curaçao vers la division B de la Ligue des nations, mais la petite nation antillaise peut toujours accéder à la Gold Cup par les tours de qualification qui auront lieu du 16 au 20 juin. La Gold Cup elle-même se déroulera du 24 juin au 16 juillet, aux États-Unis.

David a ouvert la marque à la 22e minute, après un début de match relativement sans histoire. Un centre à ras de terre de Richie Laryea a trouvé l’attaquant de Lille en bordure du petit rectangle, où il a étendu le pied pour rediriger le ballon dans le filet.

Larin a doublé l’avance du Canada après une récupération de balle sur le côté gauche. Trois secondes et deux passes plus tard, l’Ontarien recevait le ballon dans la surface et l’envoyait d’une seule touche derrière le gardien.