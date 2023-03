Félix Auger-Aliassime atteint le troisième tour à Miami

Auger-Aliassime s’est imposé au bout de 2 h 41 min d’efforts. Il a réussi 12 as et 32 coups gagnants en plus de gagner 86 % des points lorsqu’il a placé sa première balle en jeu au service. Il a cependant commis 7 doubles fautes et 23 fautes directes.

Le cinquième favori du tournoi n’a pas été en mesure de prendre le service de Monteiro, qui n’a toutefois pas eu la moindre occasion de briser celui d’Auger-Aliassime. Le Brésilien a inscrit 4 as et 19 coups gagnants.

Félix Auger-Aliassime Photo : Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Le jeu décisif de la seconde manche a été âprement disputé. Une faute directe de Monteiro a ouvert la porte à Auger-Aliassime, qui a mis fin à la rencontre avec sa quatrième balle de match.

Auger-Aliassime a maintenant rendez-vous avec l’Argentin Francisco Cerundolo (no 25), qui a vaincu l’Américain Aleksandar Kovacevic en deux manches identiques de 6-4.

En double, la Canadienne Leylah Annie Fernandez et sa partenaire américaine Taylor Townsend ont validé leur billet pour le deuxième tour avec une victoire de 6-4 et 7-6 (7/3) contre la Hongroise Timea Babos et la Française Kristina Mladenovic.

Gabriela Dabrowski, pour sa part, fait équipe avec la Brésilienne Luisa Stefani pour affronter l’Américaine Bernarda Pera et la Polonaise Magda Linette en soirée.