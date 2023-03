La fin pour Cassandre Prosper au March Madness

Classé troisième de la première portion du tableau disputée à Greenville, en Caroline du Sud, le Fighting Irish de l'Université de Notre-Dame s'est incliné 76-59 contre les Terrapins de l'Université Maryland (no 2) lors du troisième tour.

Les Terrapins attendent maintenant l'équipe gagnante de l'affrontement entre les Gamecocks de l'Université de la Caroline du Sud (no 1) et les Bruins de l'Université UCLA (no 4).

En 36 minutes de jeu, Prosper a amassé 8 points, 6 rebonds, 1 assistance et 2 blocs.

Le Fighting Irish avait réussi à se rendre à ce point-ci du tournoi en défaisant les Thunderbirds de l'Université Southern Utah et ensuite les Bulldogs de l'Université Mississippi State.

Originaire de Rosemère, Prosper a terminé au 5e rang des meilleures pointeuses de la Coupe du monde FIBA U17, l'an dernier.

Son frère aîné, Olivier-Maxence, fait partie des Golden Eagles de l'Université Marquette, mais son tournoi masculin a pris fin dimanche dernier, contre les Spartans de l'Université Michigan State.