Éliot Grondin et Audrey McManiman dominent les qualifications au Mont-Ste-Anne

Grondin et McManiman ont tous deux terminé avec le meilleur temps de la première séance de qualifications, vendredi, si bien qu'ils ont évité la seconde.

Le médaillé d'argent des Jeux d'hiver de Pékin a survolé le parcours en 55 s 98/100, tandis que McManiman, détentrice du 11e rang aux Olympiques de 2022, a enregistré un chrono de 1:02,10.

En quête d'un second podium cette saison, après une 3e place en lever de rideau aux Deux Alpes, en France, Grondin avait également remporté une médaille de bronze en équipe aux derniers JO en compagnie de Maryeta O'Dine.

Colby Graham a été le seul autre planchiste local à atteindre les tours éliminatoires d'entrée de jeu. Evan Bichon a rejoint ses deux compatriotes à l'issue de la seconde qualification. Liam Moffatt, Tristan Bell, William Scott, Griffin Mason, Noah Royz et Kai Hooper ont quant à eux mordu la poussière.

McManiman sera la seule représentante de l'unifolié au cours de l'étape éliminatoire du volet féminin. Kennedy Justinen, Lily Bellaar Spruyt et Ariane Gallant ont été incapables de franchir les qualifications.

Les planchistes exclus auront l'occasion de se reprendre dimanche. Au lieu d'une compétition par équipe, une deuxième épreuve individuelle a été inscrite au calendrier de la dernière Coupe du monde de la saison.

Snowboard Canada en a fait la demande auprès de la Fédération internationale de ski.

Un porte-parole de la fédération nationale a expliqué qu'en ajoutant une course individuelle, plus de jeunes planchistes pourront ainsi vivre une autre expérience en Coupe du monde. D'autant plus qu'il n'y aura pas de qualifications et qu'ils sont donc assurés de vivre l'étape des vagues.

Si une compétition par équipe avait été organisée, le nombre de participants aurait été limité.

Au classement de la Coupe du monde, Grondin occupe le 8e échelon avec une récolte de 239 points, soit 135 de moins que l'Allemand Martin Nörl, vainqueur du globe de cristal en 2022, qui a réussi le 5e temps vendredi.

McManiman pointe pour sa part en 11e place avec 151 points. La Britannique Charlotte Banks, détentrice du 4e chrono en qualifications, domine la compétition avec 578 points en banque.

La Coupe du monde au Mont-Ste-Anne couronnera la saison de snowboard cross sur le circuit international.

Elle devait initialement se dérouler en février, mais les organisateurs ont dû la reporter à la fin de mars en raison de la fonte importante du couvert de neige sur la montagne, qui avait perdu 26 centimètres à cause d'un redoux pendant le temps des Fêtes.