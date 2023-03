Eric et Marc Staal refusent de porter le chandail arc-en-ciel

Après Ivan Provorov et James Reimer , les frères Eric et Marc Staal sont devenus les plus récents joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) à exprimer leur inconfort quant au port d’un chandail spécialement conçu en soutien à la communauté LGBTQ+.

Eric et Marc Staal, des Panthers de la Floride, ont publié jeudi soir un message pour expliquer qu’ils ne porteraient pas l’uniforme lors de la séance d’échauffement, comme le reste de leurs coéquipiers, en raison de leurs croyances religieuses .

Après maintes réflexions, prières et discussions, nous avons choisi de ne pas porter le chandail de la Fierté ce soir. Nous ne portons aucun jugement à la façon dont les gens choisissent de vivre leur vie, et nous croyons que tous devraient se sentir bienvenus dans tous les aspects du hockey. Cela dit, nous sommes d'avis que de porter le ce chandail va à l'encontre de nos croyances religieuses.

Le 1er mai 2021, alors avec le Canadien de Montréal, Eric Staal a pris part à une séance d'échauffement en arborant un chandail aux couleurs de l'arc-en-ciel. Photo : usa today sports / Eric Bolte

L’affaire a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Une journaliste couvrant l'équipe a fait remarquer à Eric qu'il avait, par le passé, arboré un chandail de la Fierté.

Eric Staal a effectivement revêtu un chandail spécial, dont les couleurs habituelles avaient été substituées par celle de l'arc-en-ciel, à l'intérieur du logo du Canadien de Montréal, le 1er mai 2021.

Staal a rétorqué ne jamais avoir porté de chandail de la sorte .

Les Panthers ont été la première équipe de la LNH à tenir une soirée en soutien à la Fierté gaie en 2013. La plupart des formations du circuit Bettman ont emboîté.

L’entraîneur-chef Paul Maurice a indiqué aux journalistes après la rencontre qu’il préférait que l’attention soit portée sur les joueurs qui ont porté le chandail, plutôt que sur ceux qui ont refusé de le faire.

Le reste du groupe, l’organisation et les partisans étaient heureux de célébrer cette belle soirée. Ce sont (Eric et Marc) des adultes qui ont vécu avec leur croyance toute leur vie. Ce n’est pas nouveau pour eux. Ils ont le droit de prendre cette position. Le reste des joueurs ont porté fièrement ce chandail, et j’espère qu’on a réussi à porter un message qui disait : "Bienvenue dans notre amphithéâtre, bienvenue dans notre organisation, bienvenue dans ce magnifique sport du hockey."

Marc et Eric Staal sont natifs de Thunder Bay, en Ontario. Un organisme de la région, qui vient en aide aux personnes issues de la communauté LGBTQ+, a d’ailleurs publié un message sur Twitter les appelant à réviser leur position.

On aimerait qu'Eric et Marc puissent comprendre que ces soirées de la fierté et les chandails portent sur l'inclusion dans le sport et la création d'un espace accueillant, où tous peuvent apprécier le hockey. Porter un chandail de la Fierté ou un arc-en-ciel ne signifie pas que vous approuvez certaines valeurs ou que vous êtes gai, cela sert simplement à signifier que les personnes de différents horizons sont tous les bienvenus dans votre sport.

Jeudi, les Blackhawks de Chicago ont également annoncé que ses joueurs ne porteront pas comme prévu le chandail en raison d’une loi adoptée par la Russie en décembre dernier.

Cette loi restreint les activités qui peuvent être considérées comme faisant la promotion des droits de la communauté LGBTQ+.

La décision des Blackhawks, qui ont un joueur russe dans leur formation, aurait été prise après des discussions avec des responsables de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de l'organisation.

Les Rangers de New York et le Wild du Minnesota ont tous deux décidé de ne pas porter le chandail arc-en-ciel lors d'un échauffement, même si les deux équipes avaient annoncé le contraire. Les deux organisations n'ont pas expliqué la raison de ce changement. Elles comptent toutefois au moins un joueur russe dans leurs rangs.

Eric et Marc Staal ont disputé respectivement 1355 et 1091 matchs dans la LNH. Eric a remporté la Coupe Stanley avec les Hurricanes de la Caroline en 2006.