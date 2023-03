Les Blackhawks craignent les effets d’une loi russe

Associated Press

Associated Press

Cette loi restreint les activités qui peuvent être considérées comme faisant la promotion des droits de la communauté LGBTQ+.

La décision des Blackhawks, qui ont un joueur russe dans leur formation, aurait été prise après des discussions avec des responsables de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de l'organisation.

Les joueurs russes sont particulièrement prudents dans leur propos depuis l’invasion de l’Ukraine, de peur de représailles contre les membres de leur famille restés en Russie.

Le défenseur Nikita Zaitsev est originaire de Moscou, et il y aurait d’autres joueurs qui ont de la famille ou d’autres liens avec la Russie.

Les Blackhawks ont déjà porté des chandails de la fierté lors de périodes d'échauffement et d’autres chandails pour différentes soirées thématiques cette saison. Selon la personne qui s’est confiée à l'AP, l'équipe a discuté de la situation avec les joueurs avant de prendre sa décision.

Récemment, le gardien des Sharks de San José James Reimer et le défenseur des Flyers de Philadelphie Ivan Provorov ont refusé de participer aux périodes d’échauffement avec les chandails de la fierté, invoquant leurs croyances religieuses plutôt que la loi russe.

Les Russes Nikolai Knyzhov et Alexander Barabanov ont porté le chandail de la fierté des Sharks avant le match de samedi.

En janvier, les Rangers de New York avaient choisi de ne pas porter les chandails ni d’utiliser le ruban gommé aux couleurs de l’arc-en-ciel, comme ils avaient d’abord prévu de le faire.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Les Panthers de la Floride, dont le gardien vedette Sergei Bobrovsky est Russe, comptent toujours enfiler les maillots arc-en-ciel, jeudi soir, avant leur match à domicile contre les Maple Leafs de Toronto.

Les chandails seront ensuite vendus à l’encan et l’équipe égalera l’argent amassé pour le remettre à des organismes sans but lucratif qui travaillent avec la communauté LGBTQ+.

En tant qu'organisation, nous avons décidé, à juste titre, d’aller de l'avant avec cette initiative, de la soutenir et de la célébrer , a déclaré l'entraîneur des Panthers, Paul Maurice.

Les équipes et les joueurs de la ligue ont le droit d'avoir leur opinion, et nous avons le droit à la nôtre. J'ai vu les chandails, ils sont superbes, et ça devrait être une super soirée.

Les Blackhawks ont planifié une série d’activités dimanche en lien avec le match de la fierté. L’animation d’avant-match et aux entractes sera assurée par des représentants de la communauté LGBTQ+ et le Chœur gai de Chicago doit aussi participer aux festivités. Certaines entreprises liées à la communauté doivent également être mises en valeur.