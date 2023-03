L’attaquant Chinonso Offor fait bonne impression avec le CF Montréal

À 1,93 m (6 pi 4 po), l'attaquant jette une ombre imposante sur la plupart des défenseurs de la MLS. Son gabarit a d'ailleurs mené à son premier but avec l'équipe, samedi, dans une victoire de 3-2 sur l'Union de Philadelphie.

Après avoir dominé physiquement deux défenseurs adverses, Offor a été le premier joueur à sauter sur un ballon libre qui venait de toucher la barre transversale, et il a marqué de la tête.

J'anticipais le ballon et je pensais qu'il pourrait venir vers moi. Je savais que le défenseur allait tendre la jambe, alors j'ai placé ma tête à cet endroit en premier. Quand tu possèdes un corps comme celui-ci, ça doit faire partie de ton jeu. Dans ce genre de match, tu dois pouvoir t'imposer pour que les adversaires sachent qu'il y a une présence , a-t-il dit.

N'ayant eu que deux semaines entre son retour de l'équipe belge Zulte Waregem et le début de la saison en MLS, Offor se trouve dans la position avantageuse d'être en pleine forme, alors que le circuit nord-américain ne fait que commencer. Lors de ses quatre apparitions en tant que remplaçant, il a utilisé cet atout pour profiter des défenses fatiguées et sujettes aux erreurs.

Cependant, ça ne signifie pas nécessairement qu'Offor deviendra partant pour les Montréalais, car il présente un jeu similaire à l'attaquant vedette Romell Quioto.

Je ne pense pas qu'il aurait le même impact en quittant le banc qu'en tant que partant, a souligné l'entraîneur-chef Hernán Losada. Ça dépend du moment de ton arrivée, du pointage et de ce qui est nécessaire à ce moment. Il n'a pas eu de pause, donc sur le papier, il est beaucoup plus en forme que la plupart des joueurs. J'espère qu'il continuera à progresser de cette façon jusqu'à la fin de la saison.

Le club montréalais a perdu une présence significative dans la surface de réparation avant la saison après avoir échangé Kei Kamara au Fire de Chicago. L'imposant gabarit de Kamara et son instinct offensif ont fait de lui l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la ligue.

Remplacer un tel joueur ne serait pas facile, surtout en raison des problèmes de profondeur du Bleu-blanc-noir, mais Offor s'est donné pour mission de le faire.

Il semble avoir le don de comprendre le rythme du match et de le faire basculer en faveur des Montréalais. En un peu plus d'une heure de temps de jeu lors de ses quatre matchs, il a utilisé son gabarit pour créer plusieurs occasions et pour marquer un but.

Mon physique est déjà une partie si importante de mon jeu. Maintenant, j'ai simplement besoin d'être un peu plus une brute sur le terrain, a affirmé Offor. Si (Hernán) me choisit pour commencer un match, je serai prêt, mais c'est sa décision. Et jusqu'à ce moment, je ferai tout ce que je peux pour aider l'équipe.

Le CF Montréal ne joue pas cette semaine, ce qui donne l'occasion à l'équipe de se remettre des nombreuses blessures subies au cours des derniers mois.

Le club reprendra l'action le 1er avril, contre les Whitecaps, à Vancouver.