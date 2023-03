Mathieu Choinière fait sa place avec le CF Montréal

Le jeune homme, qui n'a que 24 ans, mais déjà plus de 4400 minutes de jeu dans la MLS, a été couvert d'éloges par son entraîneur après l'éprouvante et dramatique victoire du CF Montréal contre l'Union de Philadelphie samedi dernier au stade olympique.

Sa passe à Romell Quioto a été l'origine du but vainqueur du vétéran attaquant hondurien. Un jeu splendide réussi à la toute fin du match. Une action qui ne faisait que couronner une performance inspirante de Choinière.

Ça me donne des ailes. Je vois qu'il a confiance en moi, avoue-t-il, un peu gêné. Il ne faut pas que je m'arrête là, il faut que je performe.

Hernán Losada lui a confié un poste de partant, à différentes positions, dans trois des quatre matchs de son équipe cette année. Sa polyvalence semble l'avoir charmé.

C'est ce que j'aime chez lui. Et il est issu de l'Académie. C'est une source de motivation pour les autres , explique le pilote du onze montréalais.

Je suis à disposition, résume pour sa part le milieu de terrain québécois. Je me vois comme un couteau suisse.

Petit à petit, le parcours de Choinière au sein de l'organisation lui permet d'agir comme l'un des meneurs du CF Montréal, de suivre les traces de joueurs modèles tels que Patrice Bernier et Samuel Piette.

Savoir s'imposer auprès de ses coéquipiers est un art qui s'apprend.

« Je me fie à mon feeling. Tu le sens lorsque tu peux apporter de quoi à l'équipe dans un match et tu essaies de transmettre cette énergie aux autres joueurs. C'est une question de moment. Ce serait plaisant de l'avoir tout le temps. Je vais essayer de le ressentir de plus en plus. »