Jake Allen a bon espoir de rebondir face aux Bruins

Ses deux dernières performances n'ont rien eu de rassurantes. Il a accordé chaque fois six buts en un peu plus de 20 minutes de jeu face à l'Avalanche du Colorado et aux Panthers de la Floride.

Allen n'a pas gagné depuis le 28 février contre les Sharks à San José. Il présente depuis une fiche de 0-5-1, avec une moyenne de 5,03 et un taux d'efficacité de ,858.

Malgré tout, le Néo-Brunswickoi de 32 ans est persuadé de pouvoir rebondir.

Je n'ai rien fait de différent lors des derniers jours, a-t-il noté, tout en ajoutant qu'il n'était pas superstitieux. Je me prépare toujours de la même façon et je pense que ma préparation explique une bonne partie de mes succès depuis trois ou quatre ans.

Allen a toutefois admis que les Bruins représentent un défi de taille. Ces derniers dominent la LNH avec un dossier de 54-11-5.

Le pourcentage de points gagnés par les Bostoniens de ,807 est le deuxième dans l'ère moderne de la LNH, derrière celui du CH de 1976-1977 (,825) et tout juste devant le Tricolore de 1977-1978 (,806).

Après une rare séquence de trois revers en quatre parties, les Bruins ont remporté leurs quatre derniers matchs par un score combiné de 17-3.

C'est un gros test, mais les gars ont bien joué lors des deux derniers matchs contre une autre des bonnes équipes du circuit, a rappelé Allen en référence aux récents duels contre le Lightning de Tampa Bay. Les Bruins sont sur une lancée et ce sera un bon test, mais nous devons l'affronter de face.

L'entraîneur-chef Martin St-Louis a aussi rappelé que sa troupe avait offert de bonnes performances au cours des dernières semaines malgré de nombreuses rencontres face à des rivaux visant les grands honneurs cette saison.

Nous ne sommes pas intimidés par nos adversaires, a-t-il dit. Nous les respectons, mais nous n'avons pas peur d'eux. Certains matchs se sont mieux déroulés que d'autres. Mais en général, je suis content de notre approche durant cette séquence. J'aime comment nous avons progressé. Et maintenant, il y a des gars qui reviennent au jeu. Ça aide le groupe.

Je le dis toujours, ce sont des répétitions qui ne s'achètent pas. Face à ces équipes-là, il faut jouer sur les orteils, être intelligent et connecté. Oui, le défi est plus important, mais il faut en sortir grandi, peu importe le résultat.

Après Kirby Dach et Brendan Gallagher mardi face au Lightning, Jake Evans pourrait effectuer un retour au jeu contre les Bruins.

Evans n'a pas joué depuis le 14 janvier en raison d'une blessure au genou gauche subie face aux Islanders de New York. En 43 parties cette saison, il a inscrit deux buts et neuf aides.

L'Ontarien de 27 ans s'est retrouvé au centre de Rem Pitlick et de Gallagher à l'entraînement mercredi.

De son côté, Dach était au centre de Jonathan Drouin et de Denis Gurianov, après avoir joué à la droite de Nick Suzuki et de Rafaël Harvey-Pinard, mardi. C'était plutôt Mike Hoffman qui complétait le premier trio.

Michael Pezzetta, Chris Tierney et Alex Belzile composaient le quatrième trio. Jesse Ylönen a effectué des rotations avec Belzile. Le Finlandais de 23 ans était absent mardi en raison d'une maladie non liée à la COVID-19.

Par ailleurs, le défenseur Jordan Harris (bas du corps) s'est entraîné sans restriction pour une première fois depuis sa dernière présence, le 7 mars, face aux Hurricanes de la Caroline. St-Louis a affirmé qu'il n'affrontera pas les Bruins.

Finalement, le Tricolore n'avait pas de nouvelles concernant l'état de santé de l'attaquant Josh Anderson. Ce dernier s'est blessé en fin de match, mardi, quand sa jambe droite a percuté le poteau. Il devait passer des examens mercredi et il n'accompagnera pas ses coéquipiers à Boston.