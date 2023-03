Le gouvernement provincial prévoit un investissement de 88,4 millions de dollars au cours des 5 prochaines années pour le sport.

Pour la CASQ, c’est insuffisant.

« La CASQ évalue les besoins du milieu à 500 M$ pour la même période afin de contrer les conséquences du sous-financement chronique qui afflige le milieu depuis plus de 30 ans. Ces conséquences touchent la société québécoise tout entière, quel que soit l'âge, la classe sociale, la région ou le niveau de pratique, de la découverte d'une activité jusqu'au haut niveau. Le financement du système sportif québécois est un enjeu majeur tout comme la dépendance au bénévolat qui a atteint ses limites. » — Une citation de Tiré du communiqué de la CASQ

De ces 88 millions, 72,7 serviront à l’augmentation de la pratique du sport et à l’accessibilité. Sans financement adéquat, ce sera demander encore une fois de faire plus avec moins à un milieu où plusieurs frôlent la rupture de services .

La CASQ souligne que la plupart des organisations sportives survivent avec des situations financières précaires ainsi qu’avec peu de ressources humaines et techniques.

Le milieu sportif québécois espère connaître rapidement les initiatives du gouvernement pour s’attaquer à la rétention des entraîneurs et des officiels.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

En juin 2022, la CASQ avait présenté 15 recommandations à la ministre responsable du Sport et du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, dans le but de valoriser la pratique du sport au Québec.

Le Québec doit prendre un véritable virage santé et celui-ci doit passer par un changement de paradigme : investir en prévention. C'est au chapitre de la prévention que les investissements en sport et en activité physique prennent tout leur sens.

La CASQ se dit satisfaite des investissements en infrastructures, tout en soulignant que les besoins sont encore très grands.