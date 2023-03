Les Alouettes à la recherche de caractère au camp d’évaluation de la LCF

Une cinquantaine de joueurs tenteront de lui en mettre plein la vue au camp d'évaluation national qui se déroulera à Edmonton du 22 au 26 mars. Maciocia portera un œil plus attentif aux joueurs qui lui montreront du caractère et un niveau de compétition élevé,

Il y a beaucoup de bons joueurs ici cette semaine, mais nous cherchons des jeunes qui vont compétitionner lors de tous les entraînements, tous les jours, toutes les répétitions et tous les matchs , a insisté le DG.

« Nous cherchons aussi des joueurs qui vont donner une importance à l'équipe, avec qui nous pouvons grandir et qui seront des leaders. » — Une citation de Danny Maciocia, directeur général des Alouettes de Montréal

Les Alouettes ont vécu une saison en deux temps en 2022. Ils ont commencé la campagne avec un dossier de 1-3, ce qui a mené au congédiement de l'entraîneur-chef Khari Jones, avant de présenter une fiche de 8-6 sous les ordres de Maciocia.

La formation montréalaise a connu une deuxième saison d'affilée de ,500, en plus d'effectuer un pas de plus en avant en atteignant la finale de l’Est, où elle a été vaincue 34-27 par les Argonauts de Toronto.

Maintenant que l'ancien quart Jason Maas a été embauché comme nouvel entraîneur-chef, les Alouettes veulent continuer à progresser, et le camp d'évaluation de la LCF revêt toujours une certaine importance pour ajouter un influx de talent.

C'est une occasion pour les dirigeants des neuf équipes d'aller au-delà des bandes vidéo.

Les vidéos parlent d'elles-mêmes, mais le camp d'évaluation nous permet de voir les joueurs performer devant nous. Ça nous permet de voir les joueurs interagir entre eux, de voir la façon dont ils retiennent l'information et la façon dont ils gèrent les entraînements, a expliqué Maciocia. Le processus d'entrevue permet aussi de noter leur comportement. Tu as une lecture plus précise de ce que tu vois sur vidéo et si ça se transpose bien. Mais ça ne dit pas tout.

Les Alouettes avaient frappé un grand coup avant le repêchage de 2022 en faisant l'acquisition du tout premier choix au total. Ils avaient sélectionné le secondeur Tyrell Richards, qui n'a toutefois disputé que sept matchs, mais en qui Maciocia a une grande confiance.

Avec leur autre choix de premier tour, soit la 9e sélection, les Montréalais ont opté pour le receveur Tyson Philpot, qui a gagné en confiance lors des dernières semaines de la saison.

La troupe montréalaise espère avoir ce même genre de succès en 2023. Elle détient 3 choix parmi les 13 premiers. Maciocia estime que ceux-ci pourraient avoir un grand impact sur l'organisation au cours des prochaines années.

Nous pensons qu'il y a assez de profondeur dans ce repêchage pour avoir un joueur de qualité aux 5e, 7e et 13e rangs. Notre équipe devra être à son mieux pour solidifier ces choix parce qu'ils auront non seulement de l'impact dans notre équipe, mais aussi sur la flexibilité de notre masse salariale pour les prochaines années , a-t-il observé.

Maciocia et son groupe n'ont pas encore établi une stratégie en vue du repêchage du 2 mai prochain, mais ils ne se ferment pas de portes concernant la position des joueurs à sélectionner, à l'exception d'une, depuis l'arrivée du vétéran Cody Fajardo.

Nous regardons toutes les positions, sauf celle de quart, a lancé le directeur général en riant. Nous avons de bons joueurs de ligne à l'attaque, de bons porteurs de ballon. Si nous pouvons ajouter un receveur canadien, ça va nous faire plaisir. J'aimerais ajouter quelques joueurs de plus en défense, mais nous allons vérifier qui sera disponible.

Une dizaine de Québécois seront sur place pour le camp d'évaluation, mais Maciocia s'attend à passer un peu moins de temps en leur compagnie. Surtout parce qu'il les connaît déjà très bien et qu'il connaît déjà leur entraîneur universitaire.

Je faisais une petite blague au bureau la semaine passée parce que je pense qu'il me reste encore une autre année ou deux concernant mes évaluations des joueurs du [Réseau du sport étudiant du Québec]. Je les ai déjà dirigés ou je les ai recrutés. Je vais me concentrer sur les joueurs que je connais un peu moins, c'est ceux-là que nous allons convoquer en entrevue. Jason pourra les voir pour la première fois, cependant, et il pourra se faire une opinion , a mentionné Maciocia.

Il y aura un ajout au camp d'évaluation cette année. Pour la première fois, les équipes pourront diriger trois entraînements avec les espoirs.