Les Maple Leafs malmenés par les Islanders

Cal Clutterbuck a inscrit deux buts et une mention d'assistance, mardi, et les Islanders ont dominé les Maple Leafs de Toronto 7-2, à New York.

Anders Lee et Noah Dobson ont récolté un but et une aide, tandis que Zach Parise, Hudson Fasching et Simon Holmstrom ont aussi marqué pour aider les Islanders à remporter leur troisième match de suite.

De leur côté, Jean-Gabriel Pageau a obtenu deux aides et Ilya Sorokin a repoussé 24 tirs pour aider leur équipe à porter leur fiche à 7-2-1 à leurs 10 derniers matchs.

Sam Lafferty et Mitchell Marner ont marqué les filets des Maple Leafs, qui avaient gagné deux matchs de suite. Ilya Samsonov a réalisé 22 arrêts.

Après que les Islanders eurent marqué trois fois en deuxième période pour mener 3-1, Auston Matthews a préparé le but de Marner, son 27e de la saison, sur un tir frappé.

Holstrom a porté la marque à 5-2 en troisième période, profitant d'un rebond du tir de Lee.

L'attaquant des Islanders Brock Nelson a quitté le match après avoir reçu un double-échec de Noel Acciari près de la bande.

Les Sénateurs se butent à Linus Ullmark

Linus Ullmark a repoussé 40 tirs, Jake DeBrusk a inscrit le but gagnant et les Bruins ont battu les Sénateurs d'Ottawa 2-1, à Boston.

DeBrusk a complété un beau jeu de Brad Marchand, récupérant un rebond pour battre Mads Sogaard en fin de première période et marquer son 23e filet de la saison.

David Krejci a ajouté un but en avantage numérique pour les Bruins, qui ont remporté leurs quatre derniers matchs.

Linus Ullmark Photo : Associated Press / Charles Krupa

Dylan Gambrell a enregistré la seule réussite des Sénateurs, contournant le filet d'Ullmark pour donner les devants 1-0 aux Sénateurs. Sogaard a bloqué 33 tirs.

Les Bruins ont ainsi signé leur 54e victoire de la saison. Avec 12 matchs restants, ils pourraient dépasser la marque de 62 gains en une campagne qui appartient aux Red Wings de Détroit (1995-1996) et au Lightning de Tampa Bay (2018-2019).

Ullmark a amélioré sa fiche à 35-5-1 depuis le début du calendrier.