Tennis Canada lance son programme Jeu. Set. Équité.

C'est une première dans l’histoire de Tennis Canada. La fédération nationale aura désormais une feuille de route claire dans le but de créer un changement durable pour les femmes et les filles dans toutes les sphères du tennis, de la haute performance et des entraîneuses jusqu’aux équipes de direction et plus encore.

Au cours des cinq prochaines années, le programme se déploiera sur cinq axes.

La capitaine Heidi El Tabakh (gauche) et Leylah Annie Fernandez pendant un match de la Coupe Billie Jean King Photo : Tennis Canada

Tennis Canada s'est fixé plusieurs objectifs à atteindre d'ici 2027, dont que la moitié des inscriptions au programme des 12 ans et moins soient des filles​.

La fédération souhaite aussi que les membres du conseil d’administration soient formés en continu sur les préjugés inconscients et l’équité des genres et que les bourses soient égales pour les joueuses et les joueurs aux Internationaux du Canada (Omnium Banque Nationale) et dans les tournois Challenger.

Tennis Canada veut aussi que les femmes et les filles aient une visibilité et une prise de parole accrues à travers les réseaux de Tennis Canada.

Le lancement de cette initiative est un moment déterminant pour le tennis au Canada, alors que nous visons à accroître la participation des femmes et des filles à tous les niveaux de notre sport , a dit Jennifer Bishop, présidente du conseil d’administration de Tennis Canada et membre du comité de la Coupe Billie-Jean-King de l’ITF.

Bianca Andreescu, première ambassadrice du programme de Tennis Canada Photo : Getty Images / Brenton Edwards

Bianca Andreescu a été nommée première ambassadrice honoraire du programme, qui s'est d'abord appelé Filles. Set. Match.

« Être la première ambassadrice de ce programme est un réel honneur. J’espère que, grâce à ce programme, nous pourrons inspirer plus de femmes et de filles à jouer au tennis, à adopter un mode de vie sain et même à poursuivre une carrière dans ce sport, que ce soit sur le terrain ou à l’extérieur de celui-ci. » — Une citation de Bianca Andreescu

Rappelons qu'en janvier, Tennis Canada a engagé la Torontoise Terri Temelini à titre de directrice de l’avancement des femmes et des filles au sein de la fédération.

Son rôle est de travailler avec les partenaires de Tennis Canada afin d'offrir le plus d'occasions possible aux femmes et aux filles dans le monde du tennis.