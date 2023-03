La FIA a mal paru en Arabie saoudite et veut corriger la situation

Le pilote espagnol a d'abord été sanctionné pour non-respect d'une pénalité à son endroit (mauvaise position de la voiture sur la grille de départ) pendant un arrêt aux puits.

Pendant qu'Alonso était immobilisé aux puits pour purger les cinq secondes de pénalité, un mécano a installé le cric (levier) à l'arrière de la monoplace no 14, alors que le règlement stipule qu'on ne peut pas travailler sur la voiture pendant sa pénalité.

Mais le mécanicien (au centre de l'image) a attendu le signal pour lever la monoplace à l'aide du levier. En plaçant son levier derrière la voiture, a-t-il travaillé sur la voiture ? Toute la question est là.

L'équipe Aston Martin lors de l'arrêt de Fernando Alonso: le cric (levier) à l'arrière est prêt à relever la monoplace à la fin de la pénalité de 5 secondes Photo : TSN / Formula One

La direction de course a autorisé Aston Martin à déposer un recours après avoir été mis en présence de nouvelles preuves concernant la définition de (l'expression) "travailler sur la voiture", pour laquelle il existait des précédents contradictoires .

En effet, l'équipe canado-britannique a présenté un extrait du procès-verbal d'une réunion du Comité consultatif sportif, au cours de laquelle il avait été convenu que l’action de soulever la monoplace avec le cric (levier) ne s’apparentait pas à du travail sur la voiture.

La direction de course a reconnu ne pas être au courant de cette clarification réglementaire.

L'équipe Aston Martin a aussi produit des documents démontrant que d'autres équipes avaient fait la même chose dans le passé sans être sanctionnées.

La direction de course de la FIA (Fédération internationale de l'automobile), qui lui avait infligé 10 secondes de pénalité supplémentaires, a finalement donné gain de cause à Aston Martin, rendant au pilote espagnol sa troisième place.

Fernando Alonso a donc bien mérité le 100e podium de sa carrière.

En entrevue d'après-course, Alonso a fustigé la FIA pour l'imbroglio, estimant qu'il aurait dû être informé beaucoup plus rapidement, pendant la course, de cette supposée nouvelle infraction, survenue au 19e des 50 tours qu'a duré la course. Ainsi, il aurait pu gérer sa fin de course différemment.

Cette question sera abordée lors de la prochaine réunion du Comité consultatif sportif, prévu jeudi 23 mars , a indiqué un porte-parole de la FIA, qui réglemente la F1.