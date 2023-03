Le Canada domine l’Italie au mondial de curling féminin

La skip canadienne Kerri Einarson et ses coéquipières Val Sweeting, Shannon Birchard et Briane Harris affichent un dossier de 3-1 après six séances de jeu à l'Aréna Goeransson.

Elles occupent le 2e rang derrière les Suisses, qui présentent une fiche parfaite de 5-0.

L'Italie (2-2) avait une chance de réaliser une double sortie pour se rapprocher de ses rivales lors du neuvième bout. Toutefois, la tentative a raté et c'est plutôt le Canada qui a volé deux points. Les Italiennes ont concédé la victoire à l'issue de cette manche.

Plus tard lundi, le Canada jouera contre l'Écosse (1-2).

Les pays occupant les six premières places à la fin du volet préliminaire prendront part à la phase éliminatoire. La finale doit avoir lieu dimanche.