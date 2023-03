Sergio Pérez mène un doublé Red Bull au Grand Prix d’Arabie saoudite

L'écurie Red Bull a de nouveau dominé la compétition dimanche au Grand Prix d'Arabie saoudite. Sergio Pérez a remporté les honneurs de la deuxième course de la saison, devant son coéquipier Max Verstappen, parti 15e après des ennuis en qualifications .

Les rôles avaient été inversés en lever de rideau du Championnat de formule 1 au Royaume de Bahreïn, Verstappen enlevant les honneurs aux côtés de Pérez.

« C'était important d'assurer ce doublé! » — Une citation de Sergio Pérez

J'étais proche de la victoire l'an dernier et cette fois-ci, je le fais. L'équipe a fait un travail incroyable. On a géré tous nos problèmes mécaniques. On va continuer à attaquer fort, l'important est d'avoir assuré ce doublé aujourd'hui. a ajouté Pérez qui avait terminé 4e l'an dernier sur ce circuit.

Pour une deuxième épreuve d'affilée, Fernando Alonso (Aston Martin) semblait avoir complété le trio de tête avec les deux pilotes de Red Bull, mais une punition de 10 secondes au terme de l'épreuve l'a expulsé hors de la tribune, le privant d'un 100e podium en F1.

Alonso a reçu une première pénalité dès le début de la course. Les officiels ont déterminé que sa voiture n'était pas positionnée correctement sur la ligne de départ. Résultat : une pénalité de 5 secondes... Mais les mécaniciens d'Aston ont fait contact avec sa voiture avant l'écoulement de la punition, ce qui a mené à l'ajout de 10 secondes au chronomètre final de l'Espagnol.

Une sanction profitable pour George Russel (Mercedes) qui s'est hissé au classement pour atteindre le 3e échelon.

Pas de veine non plus dans le cas de Lance Stroll (Aston Martin), victime d'un abandon, qui n'a pu terminer la course.

En pole position au départ, Pérez a été doublé au premier virage par Alonso, mais a rapidement repris les commandes pour ne plus les lâcher. Pendant ce temps, Verstappen effectuait une superbe remontée, notamment grâce à l'intervention de la voiture de sécurité en début de parcours.

Ça n'a pas été simple de revenir dans le peloton. Dans le premier secteur, j'essayais de suivre. Je glissais beaucoup mais ensuite j'allais à mon rythme. a mentionné Verstappen.

« On a encore du travail à faire sur nos départs, on doit les améliorer. » — Une citation de Sergio Pérez

Le Championnat de F1 se déplacera en Australie du 31 mars au 2 avril pour la tenue du troisième Grand Prix de la saison.