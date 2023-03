Evander Kane inscrit trois buts dans une victoire des Oilers

Evander Kane a réussi son deuxième tour du chapeau de la saison et les Oilers d'Edmonton se sont donné une certaine marge de manœuvre dans leur quête d'une qualification aux prochaines séries éliminatoires dans l'Association Ouest de la Ligue nationale, samedi, grâce à une victoire de 6-4 sur le Kraken de Seattle.

Kane a couronné son sixième match de trois buts depuis le début de sa carrière en touchant la cible avec 9 min 40 s à écouler à la troisième période, peu de temps après la fin d'une supériorité numérique du Kraken.

Kane avait aussi ouvert la marque moins de deux minutes après la mise en jeu initiale et il a inscrit son deuxième but du match après 43 secondes de jeu au deuxième vingt.

Connor McDavid a contribué à la victoire avec un but et deux aides et il totalise 134 points. Il a récolté son 58e but de la saison lors d'une supériorité numérique avec 3:50 à jouer au troisième vingt.

La victoire a permis aux Oilers de se donner une avance de trois points sur le Kraken au 3e rang du classement de la section Pacifique. Les Oilers ont joué un match de plus que le Kraken.

Zach Hyman a marqué son 30e but de la saison, Kailer Yamamoto a ajouté son neuvième et Leon Draisaitl a amassé trois aides, ce qui lui donne 104 points depuis le début de la saison.

Stuart Skinner a stoppé 33 tirs devant les filets des Oilers.

Jaden Schwartz, Jordan Eberle, Oliver Bjorkstrand et Eeli Tolvanen ont réussi les filets du Kraken, qui a subi une sixième défaite à ses sept dernières sorties devant ses partisans.

Dans la défaite, Vince Dunn a récolté un point dans un 12e match de suite en obtenant une aide sur le premier but du Kraken, marqué par Schwartz. À l'origine, le but avait été accordé à Dunn avant d'être donné à Schwartz.

Le gardien Philipp Grubauer a réussi sept arrêts, mais a quitté le match avec 13:30 à jouer à la deuxième période et s'est immédiatement rendu vers le vestiaire du Kraken.

Martin Jones a remplacé Grubauer et il a été déjoué par le premier tir qu'il a reçu, celui de Hyman, après une passe de McDavid.

Le Kraken a annoncé que Grubauer avait quitté le match en raison d'une maladie non liée à la COVID-19. Jones a fini la rencontre avec 10 arrêts.

Les Jets battent les Predators en prolongation

Neal Pionk a marqué après 55 secondes de jeu en prolongation pour mener les Jets de Winnipeg à une victoire de 3-2 sur les Predators de Nashville.

Nikolaj Ehlers et Adam Lowry ont également marqué et Connor Hellebuyck a effectué 18 arrêts pour les Jets, qui ont mis fin à une séquence de deux défaites. Josh Morrissey a récolté deux aides.

Cody Glass et Luke Evangelista ont inscrit un but chacun et Juuse Saros a arrêté 30 tirs pour les Predators, qui ont perdu deux matchs consécutifs.

Les Predators accusent un recul de trois points sur les Jets dans la lutte pour la dernière place donnant accès aux éliminatoires dans l'Association Ouest. Les Predators ont joué trois matchs de moins.

En prolongation, Pionk a réussi à pousser la rondelle dans un filet désert, à la suite d'un tir de Pierre-Luc Dubois.

Le défenseur des Predators Roman Josi n'est pas revenu après la première période. Les Predators n'ont pas fait de mise à jour sur l'état de santé du défenseur.