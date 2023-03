Une première victoire pour le CF Montréal cette saison

Romell Quioto a touché la cible dans les arrêts de jeu de la deuxième demie et les Montréalais ont triomphé 3-2 de façon dramatique aux dépens de l'Union de Philadelphie, samedi soir.

Le Hondurien a semé l'hystérie au stade olympique lorsqu'il a redirigé un centre de Mathieu Choinière derrière le gardien Joe Bendik, après huit minutes dans les arrêts de jeu.

Mathieu Choinière et Julian Carranza Photo : usa today sports / Eric Bolte

Toutes ces célébrations n'auraient pas eu lieu sans le premier but de Chinonso Offor dans l'uniforme du CF Montréal, à la 90e minute de jeu.

Romell Quioto a profité d'un penalty pour marquer le premier but de la saison 2023 du CF Montréal. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Dans une séquence bizarre qui ne semble se produire que dans la MLS, Offor a vu son but être refusé après vérification de la reprise vidéo, avant de finalement être alloué après une autre vérification.

Quioto a également mis fin à la longue disette de 273 minutes sans but du CF Montréal (1-3-0) lorsqu'il a profité d'un tir de réparation pour ouvrir le pointage. Il s'agissait de la première victoire de Hernan Losada à la barre de l'équipe.

Hernán Losada dirigeait son premier match à domicile en tant qu'entraîneur-chef du CF Montréal. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Mikael Uhre est presque venu jouer les trouble-fêtes grâce à un doublé, mais l'Union (2-2-0) a subi un premier revers en sept duels contre la troupe montréalaise depuis le début de la saison 2020.

Le CF Montréal pourra se reposer pendant la pause internationale avant de reprendre l'action le samedi 1er avril, contre les Whitecaps à Vancouver.

L'énergie des 23 352 partisans au stade olympique a rapidement donné des ailes au CF Montréal, qui a inscrit son premier but de la saison après seulement trois minutes de jeu.

Le tir de Choinière a touché la main gauche du défenseur Jakob Glesnes dans la surface de réparation, ce qui a donné un tir de réparation aux Montréalais. Quioto, le meilleur buteur de l'équipe l'an dernier, n'a pas raté l'occasion en logeant le ballon dans la lucarne.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Transporté par ce but, le Bleu-blanc-noir a été plus insistant dans le premier quart d'heure, sans toutefois ajouter à son avance. La meilleure occasion est venue du pied de Mason Toye, qui a vu sa volée rater la cible de peu.

Tranquillement, l'Union a réussi à établir son rythme et il a obtenu plusieurs occasions de marquer en fin de première demie, mais Jonathan Sirois a trouvé le moyen de mettre son empreinte sur le match.

Le gardien québécois a fermé la porte à Alejandro Bedoya, Jack Elliott et Uhre en l'espace de trois minutes avant que l'arbitre siffle la fin de la demie.

Sirois n'a toutefois rien pu faire lorsque son équipe est revenue sur le terrain pour amorcer la deuxième demie. Des passes plutôt molles ont permis à l'Union de récupérer le ballon. Daniel Gazdag a trouvé Uhre à l'entrée de la surface de réparation et ce dernier a touché la cible grâce à un tir bas.

Le duo Gazdag-Uhre a rejoué le coup à la formation montréalaise lors de la 60e minute. Uhre s'est distancé des défenseurs Rudy Camacho et Joel Waterman pour saisir une superbe passe de Gazdag et il a inscrit son deuxième but de la rencontre.

Le CF Montréal s'est fait ouvrir la porte à la 69e minute de jeu, quand Julian Carranza a effectué un tacle musclé à l'endroit de Waterman. Il a écopé un deuxième carton jaune et il a été expulsé de la partie après s'être fait montrer un carton rouge.

Après plusieurs occasions en or, les Montréalais ont finalement enfilé l'aiguille à deux reprises pour se sauver avec la victoire.