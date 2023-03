Novak Djokovic se retire du Masters de Miami à cause de son statut vaccinal

Associated Press

Le Serbe ne peut toujours pas franchir les frontières américaines puisqu'il est un citoyen étranger n'étant pas vacciné contre la COVID-19.

Le tournoi commencera mercredi prochain. L'athlète de 35 ans a remporté l'événement à six occasions, la dernière fois lors de l'édition 2016.

Couronné 22 fois en grand chelem, Djokovic est dans une impasse à ce chapitre avec l'Espagnol Rafael Nadal, blessé, qui ne participera pas non plus au Masters de Miami.

Djokovic affiche un rendement de 15-1 depuis le début de la saison, incluant des titres à Melbourne et à Adélaïde, en Australie.

Pour la même raison qui l'écarte de la Floride, le Serbe a dû se retirer du Masters d'Indian Wells, en Californie, qui se terminera dimanche.

Djokovic s'était également absenté des tournois d'Indian Wells et de Miami, en plus des Internationaux des États-Unis, quatrième et dernière levée du grand chelem de l'année.

Au début de la pandémie de coronavirus, le principal intéressé avait déclaré être opposé à l'idée de devoir être vacciné pour voyager, ajoutant qu'il ne se prêterait pas à l'exercice, même si cela signifiait de manquer des compétitions.

Djokovic a tenté d'obtenir une exemption, en janvier 2022, afin de participer aux Internationaux d'Australie. Il s'est rendu à Melbourne, mais après que son affaire eut été portée devant les tribunaux, son visa a été révoqué, puis il a été expulsé du pays.

Les restrictions en lien avec la pandémie ont été assouplies en Australie. Djokovic y est retourné cette année, remportant le premier tournoi majeur de la saison.

Nadal est à l'écart du jeu depuis qu'il s'est blessé à la hanche gauche lors d'une défaite au deuxième tour à Melbourne. Il vise un retour au jeu en avril au Masters de Monte-Carlo.