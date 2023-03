Jonathan Drouin en uniforme contre le Lightning

L'entraîneur-chef Martin St-Louis a confirmé le tout au terme de l'entraînement matinal de l'équipe.

Blessé au bas du corps jeudi contre les Panthers, à Sunrise, le défenseur Kaiden Guhle a pour sa part manqué à l'appel dans un deuxième entraînement d'affilée. Il ne revêtira pas l'uniforme montréalais face au Lightning.

Le gardien Samuel Montembeault obtiendra quant à lui un troisième départ d'affilée devant le filet du Canadien.

Le Tricolore a perdu huit de ses neuf derniers matchs et n'a plus gagné deux rencontres de manière consécutive depuis les 21 et 24 février.

Après sa visite à Tampa Bay, les protégés de Martin St-Louis accueilleront ce même Lightning mardi au Centre Bell.