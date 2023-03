Aston-Reese marque deux buts dans la victoire des Maple Leafs

Morgan Rielly, qui a ajouté une aide, Auston Matthews et Mitch Marner ont fourni le reste des buts pour les Leafs, avec en prime 31 arrêts d'Ilya Samsonov. John Tavares a préparé deux buts des siens.

Brady Skjei et Martin Necas ont répliqué pour les Hurricanes. Pyotr Kochetkov a stoppé 19 tirs.

Les Leafs arboraient leurs chandails verts et blancs des St. Pats de Toronto — un clin d'œil au surnom du club de 1919 à 1927 — le jour de la Saint-Patrick.

Les Leafs ont ouvert le pointage au début de la première période quand Aston-Reese a dévié un tir de la pointe d'Erik Gustafsson pour son sixième but de la saison.

Marner a porté le score à 2-0 lorsqu'il a contourné Necas pour marquer son 25e but.

Skjei a réduit l'écart pour les visiteurs deux minutes plus tard lorsqu'il a décoché un tir qui a transpercé Samsonov.

Les Leafs ont repris un coussin de deux buts plus tard dans la période en avantage numérique lorsque Tavares a vu son tir frapper un bâton des Hurricanes et rebondir sur Matthews pour son 32e but de la saison

Les Hurricanes n'ont plus eu qu'un but d'écart au milieu de la deuxième période lorsque Necas a réussi son 26e de la saison.

Aston-Reese a inscrit son deuxième de la soirée sur un deux contre un avec Sam Lafferty pour sa première performance de deux buts dans le même match depuis le 21 octobre.

Rielly a ensuite marqué son quatrième de la saison pour mettre les choses hors de portée.