Une deuxième médaille de bronze pour Audrey Lamothe

La Montréalaise de 18 ans a terminé derrière la Japonaise Yukiko Inui (319,8291) et l’Espagnole Lilou Lluis Valette (240,1041).

C’est une belle surprise! Pour moi, les médailles, c’est tout le temps un bonus. J’y vais avant tout pour la performance. Je pense que mon impression artistique est vraiment allée chercher les juges, ce qui a été très positif pour moi , a soutenu la jeune femme en entrevue téléphonique.

Lamothe ne sera pas de retour à la compétition acrobatique par équipe de samedi et elle sait déjà ce qu’elle devra améliorer si elle veut retourner sur le podium aux prochaines étapes du circuit. L’obtention de notes plus élevées passera par l’augmentation du degré de difficulté de plusieurs figures de ses routines.

Plus tard en soirée, Alicia Rehel, de Mirabel, a fait équipe avec l’Ontarienne Scarlett Finn au duo technique pour terminer en 5e place avec un pointage de 196,4209, soit un rang derrière leurs coéquipières de l’équipe nationale, Jonnie Newman et Kenzie Priddell (202,0584).

Le nouveau duo formé de Rehel et Finn a fait bonne impression aux juges, notamment grâce à de longs passages où les nageuses avaient la tête sous l’eau, sauf qu’elles ont manqué de synchronisme par moments.

Les Israéliennes Shelly Bobritski et Ariel Nassee (233,4292) ont remporté le concours devant les Ukrainiennes Maryna Aleksiiva et Vladyslava Aleksiiva (231,6543) et les Japonaises Moe Higa et Mashiro Yasunaga (204,1083).

Samedi, Isabelle Blanchet-Rampling et René-Robert Prévost seront de l’épreuve du duo mixte libre.

Les Québécoises Laurianne Imbeau, Raphaëlle Plante, Kiara Quieti, Florence Tremblay seront pour leur part de l’équipe canadienne à la compétition acrobatique.